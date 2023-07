Revelan portada de EA Sports FC 24

A día de hoy muchos se preguntan cuál será el destino de los juegos de fútbol ahora que FIFA ya no está manejado por la empresa que estuvo con su desarrollo por bastantes años atrás. Así, justo se ha liberado mucha información en torno a EA Sports FC 24, la siguiente entrada que promete mantener la magia que a muchos a cautivado, pero también con elementos nuevos.

Aquí puedes checar su primer avance:

Vale la pena mencionar, que junto a todo esto se ha revelado la portada de la edición Ultimate que los usuarios van a poder disfrutar en los siguientes meses, con una alineación de jugadores populares que se han ganado el respeto de los usuarios. A eso se suma que han dado una fecha de presentación completa del videojuego el próximo 13 de julio.

Aquí la portada:

The stars of The World’s Game are in the club.

Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023