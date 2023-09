Oddish se posiciona como el favorito en campaña Pokémon Juntos

Actualmente se está llevando a cabo una campaña conocida como Juntos con Pokémon, la cual hace a los usuarios descubrir los secretos de criaturas de este mundo a las cuáles habitualmente no se les presta la atención debida. Y ahora, el protagonista que inicia la celebración es ni más ni menos que Oddish, personaje de hierba de la primera generación.

Los fanáticos podrán conocer más de Oddish gracias a las tarjetas que llegan en las expansiones de TCG correspondientes a Scarlet y Violet, con habilidades dentro del campo que benefician un tanto a la victoria. A esto se suma que ha tenido cierto protagonista en la mini serie de animación, Pokémon: Senda a la Cima, donde es el naipe principal de la chica protagonista, que por cierto, se puede ver completa en Yotube.

De igual manera, está el episodio de Beyond The Pokédex dedicado al pequeño, el cual puedes ver a continuación:

Pero eso no es todo, dado que en canal oficial de Twitch de Pokémon habrá una transmisión especial del anime, concretamente los capítulos en el que Oddish resalta de alguna manera o tiene una participación al menos significativa. Claro, no olvidemos que habrá interacciones especiales de este mismo en la aplicación de GO!, por lo que los entrenadores deben salir cuanto antes a capturarlo.

Esto marca un paso más de la campaña de Juntos con Pokémon, el cual constantemente se va a enfocar en más criaturas de este universo que tienen mucho por aportar. Se espera que todas las generaciones de la franquicia sean repasadas hasta llegar en algún punto a la actual, pero es algo que podría tardar al menos que se den saltos importantes entre personajes.

Vía: Pokémon