Obtén Shadow of the Colossus gratuitamente en PS4

El día de ayer les dimos a conocer los juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en marzo. Ahora es momento de descubrir qué le depara a los usuarios de PlayStation Plus durante el siguiente mes.

Durante marzo de 2020, los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar de Shadow of the Colossus, la remasterización del clásico de PS2 a cargo de Bluepoint Games y JAPAN Studios; así como Sonic Forces, el juego 3D de Sonic que combina el estilo clásico y moderno del erizo azul. Ambos títulos estarán disponibles desde el 3 de marzo, hasta el 6 de abril.

Recuerda que aún tienes un par de días para descargar BioShock: The Collection, The Sims 4 y Firewall Zero Hour gratuitamente en tu PlayStation 4, siempre y cuando tengas PS+.

Hablando de PlayStation, te recordamos que actualmente puedes disfrutar de una serie de descuentos enfocados en juegos japonés en la PSN. De igual forma, los foros comunitarios de PlayStation cerrarán este mes.

Vía: PlayStation blog