Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers domina el mercado japonés

Una vez más Famitsu ha liberado su lista de los juegos más vendidos en Japón durante la última semana, en específico, del 17 al 23 de febrero. En esta ocasión, dos nuevos títulos lograron ocupar cuatro lugares dentro del top 10.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, el juego de rol de acción desarrollado por Omega Force, fue el gran lanzamiento de la semana, y logró vender 115,995 unidades en PlayStation 4 y 46,415 copias en Switch para una semana de apertura total de 162,410. De esta forma, se ha posicionado tanto en la primera, como en la segunda posición.

El otro nuevo juego fue Katana Kami: A Way of the Samurai Story, el cual alcanzó vender 10,654 unidades en PlayStation 4 y 7,392 en Switch para un total de 18,046 ventas de la semana de apertura. En el lado del hardware, la familia Switch vendió 41,490 unidades, la familia PlayStation 4 vendió 6,215 unidades y la familia 3DS vendió 1,025 unidades.

A continuación la lista de software y hardware:

Software:

–Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Edición limitada incluida) – 115,995 (Nuevo) (PS4)

–Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Edición limitada incluida) – 46,415 (Nuevo) (Switch)

–Pokemon Sword / Shield – 18,403 (3,445,788)

–Katana Kami: A Way of the Samurai Story – 10,654 (Nuevo) (PS4)

–Ring Fit Adventure – 9,861 (696,005)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión del paquete incluida) – 8,687 (1,272,585)

–Hatsune Miku: Project Diva MegaMix – 8,468 (62,074)

–Super Smash Bros.Ultimate – 7,608 (3,569,420)

–Katana Kami: A Way of the Samurai Story – 7,392 (Nuevo) (Switch)

–Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 7,326 (2,781,277)

Hardware:

Switch Lite – 30,640 (1,395,281)

Switch – 10,850 (10,861,408)

PlayStation 4 – 3,758 (7,410,299)

PlayStation 4 Pro – 2,457 (1,443,538)

New 2DS LL (incluyendo 2DS) – 979 (1,699,032)

New 3DS LL – 46 (5,886,423)

Xbox One X – 25 (18,962)

Xbox One S – 17 (92,848)

Vía: Gematsu