Batman y Sonic llegan a Xbox Games With Gold en marzo

Febrero se acerca a su inevitable final. Pero no estén tristes por el cierre de un mes más, hay que alegrarse por lo que viene en marzo, no sólo en cuestión de nuevos juegos, sino en los diversos títulos que podrás jugar gratuitamente gracias al servicio de Xbox Games With Gold.

Xbox ha revelado los cuatro juegos que estarán disponibles en su servicio de Game With Gold para Xbox 360 y Xbox One durante el mes de marzo. Para la más reciente consola de Microsoft, del primero al 31 de marzo podrás jugar Batman: The Enemy Within — The Complete Season. A partir del 16 de marzo, y hasta el 15 de abril, Shantae: Half-Genie Hero estará a tu disposición.

En cuanto a 360, los cuales puedes disfrutar en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad, podrás encontrar Castlevania: Lords of Shadow 2 del primero al 15 de marzo. Por último, disfruta de Sonic Generations entre el 16 y 31 del siguiente mes.

Esta lista casi parece una respuesta a algunas de las tendencias que hemos visto recientemente, como las fotos del rodaje de The Batman, el éxito en taquilla de la película de Sonic, y el tráiler de la nueva temporada del anime de Castlevania. Sólo falta una serie de Shantae.

Vía: Xbox