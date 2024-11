Después de un periodo de películas con una recepción mixta, Pixar reveló que se enfocarán en secuelas de propiedades ya conocidas para su futuro. Esto ya lo vimos con Inside Out 2, y en eventualmente veremos Toy Story 5. Uno de los proyectos más esperados es The Incredibles 3, del cual recientemente se compartió nueva información.

Durante el D23 de Brasil que se llevó a cabo el fin de semana pasado, Pixar compartió nuevos detalles sobre The Incredibles 3. Sin embargo, no tuvimos un extenso vistazo, arte conceptual, o cualquier tipo de detalle que fuera capaz de aclarar las dudas del público. En su lugar, Jonas Rivera, vicepresidente de Pixar, reveló que apenas están comenzando a escribir el guion. Esto fue lo que comentó:

“¡Han vuelto! Jack-Jack ha vuelto, todo el mundo ha vuelto en una aventura completamente nueva; hablaremos más de esto en el futuro. Estamos empezando a escribir el guion y es genial. Me muero de ganas de mostraros más, pero lo haremos más adelante. Lo sé, lo sé, pero hay que tener más cosas que esperar”.

Lamentablemente, no hay más información sobre este proyecto. Por el momento se desconoce cuándo es que The Incredibles 3 llegará a los cines, aunque considerando el trabajo que ya tiene Pixar, es probable que esta entrega esté disponible hasta el 2026, como mínimo. En temas relacionados, Cars 4 ya estaría en desarrollo. De igual forma, puedes conocer más sobre The Incredibles 3 aquí.

Nota del Autor:

No hay prisa, la verdad. Pixar tiene que encontrar la forma de que sus secuelas funcionen, y no solo crear este tipo de contenido porque creen que la familiaridad venderá. Recordemos que The Incredibles 2 no fue bien recibida del todo, por lo que nada garantiza que la tercera entrega sea un éxito.

