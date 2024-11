Lady Gaga aparecerá en la segunda temporada de Merlina

Hace dos años atrás una de las series que logró convertirse en la tendencia máxima fue Merlina (Wednesday), spinoff de uno de los familiares más oscuros dentro de Los Locos Adams, el cual si bien gustó a la juventud, a quienes ya conocían la franquicia les pareció un poco copia de otras producciones como Stranger Things. Y ahora que la segunda temporada va por su etapa de promoción, se ha dado a conocer poco a poco los personajes que se van a ir incorporando dentro del elenco.

Mencionan que Lady Gaga se unirá a este show, aportando su estilo único a Nevermore. Según los medios, aunque el equipo de producción originalmente planeaba darle un papel más destacado, la cantante solo tendrá un cameo en la serie. Aún no se ha revelado el papel exacto de la artista, pero se espera que encaje perfectamente con los personajes oscuros y sobrenaturales del drama adolescente, que incluye hombres lobo, sirenas y otros estudiantes inquietantes.

Gaga es conocida por papeles con tonos de horror y misterio, como su actuación en American Horror Story: Hotel, donde interpretó a la siniestra Condesa, una vampira que mantenía su juventud bebiendo sangre humana. La actriz ha demostrado una habilidad única para interpretar personajes psicológicamente complejos, como su más reciente rol en Joker: Folie à Deux, en el que dio vida a Lee Quinzel, una mujer muy perturbada.

Con la segunda temporada de Merlina en proceso de grabación en Irlanda, se espera que la producción siga una línea aún más inspirada en el terror, según Jenna Ortega. Así, la participación de Gaga promete añadir un nuevo nivel de intensidad y estilo al sombrío ambiente de la serie, cuya fecha de estreno se rumorea será a finales de 2025.

Mientras los fans esperan el regreso, la adición de Gaga ha elevado las expectativas, convirtiendo a esta segunda temporada en uno de los eventos más esperados de la televisión. Aunque como Joker 2 no salió tan bien como se esperaba, muchos le atribuyeron el mal guión a la interprete de Born This Way, por lo que podrían asumir que esta serie puede perder su chispa.

Recuerda que los primeros episodios están disponibles en Netflix.

Vía: Kotaku