Nuevo tráiler de The New Mutants directo de la Comic-Con

Con la San Diego Comic-Con oficialmente cancelada, sus organizadores ofrecieron una alternativa digital conocida como Comic-Con @ Home, en la cual se mostraran todos los diferentes avances de las próximas películas en el cine de superhéroes. Entre ellas, y aunque no lo creas, se encuentra The New Mutants, que ha estado batallando con su lanzamiento desde tiempos inmemorables.

The New Mutants finalmente iba a estrenarse este año, pero debido a la pandemia global, su estreno fue pospuesto indefinidamente. Para recordarnos que esta cinta todavía existe, se ha lanzado un nuevo tráiler, el cual ya no viene con fecha de lanzamiento y únicamente se aprecia la leyenda: “Pronto en cines.”

A lo largo de los años, The New Mutants ha asegurado múltiples fechas de estreno, pero ninguna de ellas se ha concretado. El primer tráiler debutó hace más de tres años, y desde entonces, las noticias sobre el proyecto apuntaban a su posible cancelación, pero no, la cinta sigue en pie y esperamos poder verla antes de que se acabe el mundo.

Fuente: Comic-Con @ Home