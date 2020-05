San Diego Comic-Con se llevará a cabo de forma digital este año

San Diego Comic-Con 2020 fue uno de los grandes eventos del verano que, lamentablemente, fueron cancelados a causa del COVID-19. Sin embargo, este año contará con una edición digital, la cual podrás disfrutar desde tu casa y totalmente gratis.

Conocido como Comic-Con@Home, el evento se llevará a cabo en algún punto de este verano, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta. De igual forma, no hay confirmación de que Marvel y compañías similares tengan algún tipo de presencia, aunque tampoco se descarta la posibilidad. Esto es lo que menciona el vídeo de anuncio:

“Próximamente… Estacionamiento gratuito, cómodas sillas, refrigerios personalizados, sin colas, se admiten mascotas, insignias para todos y un asiento en la primera fila para… Comic-Con at Home”.

See you this summer! #ComicConAtHome pic.twitter.com/Sf5UbJkXtE

— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) May 8, 2020