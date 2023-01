Nuevo tráiler de la serie de The Last of Us revela a Bill

Hace un día ha salido a la luz un episodio más de The Last of Us, mismo en el que vemos la despedida de algunos personajes que conocimos hace poco y que la gente ya ha tomado su respectivo cariño. Y como ya se sabe, tras sacar otro capítulo, también implica un tráiler que nos muestra lo que vamos a poder ver en la noche del siguiente domingo.

Como ya se ha visto en algunos pósters, la aparición de Bill es algo inminente, por lo que en el avance liberado por HBO se ve cómo se va a manifestar el personaje interpretado por Nick Offerman. No está de más decir, que durante el juego los protagonistas conocen a muchos personajes, aunque en esta ocasión se trata de alguien a quién Joel ya ha frecuentado.

Aquí el video:

En el juego Bill ayuda a nuestros héroes a encontrar un carro para que se puedan seguir moviendo por el país, pero para eso tienen que atravesar muchos peligros que implican encontrar una batería robada. Por su parte, se hace énfasis en un personaje extra, quien es el “compañero” de Bill, y se espera que en este episodio haya más trasfondo de su relación.

Recuerda que los episodios de The Last of Us se estrenan todos los domingos a las 8:00 p.m. del tiempo de la ciudad de México en HBO Max.

Vía: HBO

Nota del editor: En el juego es una de las partes que más me gusta, dado que el reto de infectados es mucho mayor, a eso le sumamos que aparece el primer gordinflón, el enemigo más fuerte del título. Lo malo, hay que esperar siete días más para ver el programa.