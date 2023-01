Google hace referencia a The Last of Us

Todas estas semanas habrá un tema recurrente, no solo en videojuegos sino también en el entretenimiento, y esa es la serie de The Last of Us, que actualmente solo ha emitido dos de sus episodios. Y para celebrar este acontecimiento, Google ha hecho una especie de colaboración con HBO, una que puede considerarse inútil, pero al final es un buen guiño.

Lo que se debe hacer es poner la frase The Last of Us en el buscador ya mencionado, esto hará que después aparezca una especie de hongo parecido al que se ha hablado durante la historia. Después, hay que dar click sobre este objeto nuevo y así se va a desatar una referencia que a los usuarios les va a parecer un tanto interesante por lo que implica.

If you search “The Last of Us” on Google you get a fungi surprise on screen! #TheLastOfUs pic.twitter.com/DTvLZ6kavn — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) January 22, 2023

Lo que pasa al haber escrito las palabras, es que el hongo de cordyceps empieza a expandirse por la pantalla como si se tratase de un virus que está por terminar con todos los archivos de la computadora. Realmente no tiene muchas más funciones, pero al menos hace que los fanáticos se pongan en una pequeña inmersión con el parásito protagonista.

A día de hoy The Last of Us es una de la series con más audiencia de HBO, no a nivel de la franquicia de Game of Thrones, pero ya veremos si se estabiliza para poco a poco llegar casi a su altura. Vale la pena mencionar, que habrá un total de nueve episodios, los cuales supuestamente abarcarán todo el videojuego de la manera más concisa posible.

Recuerda que habrá un episodio estreno cada domingo.

Vía: Twitter

Nota del editor: El segundo episodio fue muy rápido, así que ahora hay que esperar una semana más para ver qué pasa con Ellie y Joel. En parte, es bueno que los liberen de forma gradual, pero a veces uno se pregunta si hubiera sido mejor soltar todo de un solo golpe.