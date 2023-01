The Last of Us alcanza nuevo hito en espectadores

Hace un par de días se reveló que la serie de The Last of Us tuvo el segundo mejor estreno de HBO en los últimos 10 años, solo por detrás de House of the Dragon. Este logro se alcanzó con 4.7 millones de espectadores en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente se confirmó que este número fue doblado en solo un día.

De acuerdo con Variety, la serie de The Last of Us alcanzó 10 millones de espectadores en Estados Unidos en solo dos días. Esto quiere decir que otros 5.3 millones de personas le dieron la oportunidad a esta producción un par de horas después de su estreno en la noche del domingo pasado. Sin duda alguna, un hito impresionante.

Considerando la gran popularidad de The Last of Us, es muy probable que el número de espectadores por episodios suba cada semana. De igual forma, HBO seguramente seguirá actualizando la cifra de espectadores, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Solo nos queda esperar.

En temas relacionados, este capítulo tiene una referencia al segundo juego. De igual forma, el inicio de The Last of Us iba a ser diferente.

Nota del Editor:

Es increíble que con tan solo un episodio, la serie haya logrado un gran reconocimiento, incluso para aquellos que no han jugado el trabajo de Naughty Dog. Esto seguramente le ha dado confianza a Sony sobre el resto de sus adaptaciones a series y películas.

Vía: Variety