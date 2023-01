El inicio de The Last of Us iba a ser diferente

Este año es muy especial para PlayStation, no hablando de temas de videojuegos lanzados, sino porque justo en 2023 se cumplen 10 años de una de las obras más queridas de la marca, y esa es The Last of Us. Juego que llegó en 2013 para PS3, y si bien ya se ha hablado de muchos detalles sobre él, parece que aún hay secretos que se desconocen.

Recientemente se ha liberado un nuevo video en el canal de Naughty Dog, el cual lleva por nombre Building the Last of Us Part 1, en donde se habla sobre la parte introductoria que a muchos ha gustado. Y se comentó de parte del propio Neil Druckmann, que el prólogo de la historia iba a ser un tanto diferente a lo conocido, y muchos agradecerán el cambio final.

Concretamente, al inicio del título controlamos a la hija de Joel, Sarah, algo que le pareció extraño a los jugadores en su momento, puesto a que la chica nunca se le vió en tráilers y otros videos. Y eso era lo que originalmente no iba a ser, sino que íbamos a controlar al propio Joel, algo que al final cambió porque al director le pareció muy predecible.

Aquí su comentario en el video:

El principio del juego fue una de las últimas cosas que terminamos cuando estábamos haciendo The Last of Us. Durante mucho tiempo, el plan era jugar como Joel, no como Sarah, y escuchabas el alboroto en la casa de tu vecino, te dirigías hacia allí y descubrías que estaban infectados. Después volvías, cogías a tu hija y corrías. Se sentía como algo que ya se había visto. El momento clave llegó cuando estábamos reunidos en una lluvia de ideas, cuando nos preguntamos qué pasaría si jugaras como Sarah.

Actualmente la franquicia está celebrando el estreno de sus capítulos en una serie para HBO. Por lo que digamos se está festejando el aniversario con este programa y el próximo lanzamiento de la versión actual de la primera parte en PC.

Vía: YouTube

Nota del editor: Siempre es bueno conocer todo este tipo de datos de desarrollo, así que ojalá sigan saliendo más videos por parte de Naughty Dog. La verdad, usar solo a Joel hubiera sido muy diferente y tal vez la parte de Sarah no hubiera tenido tanto impacto.