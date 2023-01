Nuevo vistazo al próximo capítulo de My Hero Academia

My Hero Academia tuvo un renacimiento a partir del otoño del año pasado, ya que se estrenó la temporada seis de los capítulos que llevan hacia el máximo enfrentamiento de villanos contra héroes. A finales de diciembre se estableció que habría una pausa para liberar capítulos, pero hace poco se han vuelto a poner en estreno todos los sábados.

Ahora, se han liberado imágenes de lo que será el episodio número 16 de esta temporada, con caras que revelan los angustiados héroes después de haber tenido constantes peleas con los rivales. Todo pinta para dar a entender que la época de paz no ha terminado, y que villanos como All for One tienen un plan secundario para terminar con sus objetivos.

Aquí lo puedes checar:

Preview for the next episode of My Hero Academia Season 6! 😢 ✨More: https://t.co/atRFpDxKd9 pic.twitter.com/efn6C0EMuj — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) January 19, 2023

En entregas anteriores se reveló que el personaje Dabi es el hijo mayor de Endeavour, eso lleva a que el público esté enfurecido contra las afirmaciones sobre el tema. En las imágenes se puede ver al héroe número uno luciendo conmocionado mientras una multitud afuera del hospital grita. También se puede ver a Todoroki con expresión sería en las tomas.

Recuerda que My Hero Academia tiene episodios estreno cada sábado en Crunchyroll.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Se nota que la serie está a poco de llegar al fin, algo que pondrá nostálgico a los más fanáticos de la saga. Se ha mencionado que la temporada siete será el último arco a adaptar del manga.