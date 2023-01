Demo de Gotham Knights llega a PlayStation

Al igual que The Last of Us Part I, todos aquellos con una suscripción a PlayStation Plus Premium ya pueden descargar un demo de Gotham Knights en PS5. De esta forma, podrás disfrutar parte de la experiencia que cautivó a los fans de Batman a finales del año pasado.

En estos momentos, un demo para Gotham Knights ya está disponible en PS5. Sin embargo, solo aquellos con una suscripción a la opción más cara del PlayStation Plus podrán acceder a él. Si formas parte de este grupo, todo lo que tienes que hacer es ingresar a la página del título, y descargar esta pequeña demostración. De esta forma, podrás disfrutar de las primeras horas de este juego.

Recordemos que Gotham Knights dividió a la comunidad tras su lanzamiento. Mientras que unos disfrutaron el combate, otros lo odiaron, y sus experiencias fueron plagadas por bugs de todo tipo. Sin embargo, este demo es la oportunidad perfecta para que descubras si este título es para ti o no.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Gotham Knights aquí. De igual forma, el modo de cuatro jugadores para el juego ya está disponible.

Nota del Editor:

Es una lástima que los demos ahora sean un beneficio para todos aquellos que tengan una gran cartera. Esperemos que Warner Bros. Games decida compartir una demostración de este tipo en un futuro para todos los jugadores, no solo los de PlayStation, sino los de Xbox y PC también.

Vía: PlayStation