Review – Gotham Knights

Batman, icono del gaming

El nombre de Batman es uno de los más conocidos en todo el mundo. Su impacto cultural y legado es simplemente invaluable. A pesar de ser un personaje con más de 80 años de historia, su presencia sigue siendo altamente relevante y rentable en casi todos los medios de entretenimiento. Básicamente desde que nacieron, los videojuegos han intentado retratar a la aventuras del Caballero de la Noche de diferentes formas, la mayoría de las veces con mucho éxito, generando que además de ser uno de los grandes iconos de la cultura pop, también se convierta en una de las insignias del gaming. En 2009, un desconocido Rocksteady en ese momento, apareció no solo para darle un refresco a los juegos de Bruce Wayne, sino a causar una revolución en cómo es que se tratan estos productos, iniciando con toda una nueva dinastía. En medio de dicho suceso, Warner Bros. Games Montréal puso sobre la mesa al genial, pero súper menospreciado Batman Arkham Origins y ahora, en pleno 2022, vuelve a tomar a la franquicia de DC Comics en un intento por alejarse de lo hecho en el pasado. ¿Será que Gotham Knights es el regreso que estábamos esperando?

Gotham Knights es un producto mucho más complejo de lo que podría parecer, pues por un lado no tiene nada que ver con el universo de los Batman Arkham y por el otro, toma muchos de sus elementos para crear su propia cara del mundo en el que vive el Hombre Murciélago, esto mientras se toman importantes riesgos en varios apartados como por ejemplo, el hecho de hacer a un lado al propio Batman para poner bajo el reflector a los miembros de la Batifamilia. Dicho asunto, indudablemente causará conflicto en más de uno, sin embargo, te puedo decir que estas decisiones valieron la pena, pues se nos presenta una historia súper fresca, interesante y que te mantiene queriendo saber más en todo momento. De igual forma, en términos de gameplay, sorprendentemente se toman riesgos para proponer cosas nuevas dentro de un sistema ya dominado.

Batman ha muerto…

Las historias alrededor de Batman siempre tienen un sabor especial. El universo creado por DC Comics y su asociados se ha vuelto tan amplio a través de todos estos años que en realidad, el propio Bruce Wayne simplemente se ha vuelto una pieza más del rompecabezas. A pesar de lo anterior, crear un videojuego AAA en el que el Caballero de la Noche no vaya a ser el eje principal, indudablemente genera un riesgo, pues el peso de toda la historia va a recaer en héroes que no son ni cerca de lo conocidos que es el rostro de marca. Gotham Knights hace justamente eso y toma el salto de fe con el objetivo de renovar a la franquicia y de paso, dar a conocer a algunos personajes que tal vez solo habían tenido verdadera exposición en los cómics.

Antes de pasar a detallarte mucho más de la historia que nos cuenta Gotham Knights, me parece importante aclarar algo que podría causar mucha confusión. Este nuevo juego no es secuela de los Batman Arkham. Si bien, inicia de manera parecida a como terminó Arkham Knight, es decir, con la muerte de Batman, Warner Montreal está trabajando con un universo completamente nuevo, por lo que no tienes que haber jugado, leído, ni visto nada previo para tomar este título. Repito, es un borrón y cuenta nueva. Vale la pena recordar que la continuación del universo de los Arkham de Rocksteady, se dará con Suicide Squad: Kill the Justice League justamente de dicho estudio, el cual, está programado para salir en algún punto del próximo año.

Aclarado lo anterior, te cuento que Gotham Knights arranca luego de que un enfrentamiento entre Batman y cierto enemigo, no saliera del todo bien para ninguna de la partes, causando que el imponente Bruce Wayne, falleciera de manera trágica. Tras un doloroso funeral y mucha confusión, la Batifamilia integrada por Dick Grayson (Nightwing), Barbara Gordon (Batgirl), Tim Drake (Robin), Jason Todd (Red Hood) y claro, Alfred, se enteran de que su líder se encontraba en medio de una importante investigación que básicamente buscaba desenmascarar a la verdadera razón por la que Gotham no puede ser liberada de las manos de los criminales. De esa manera, partiendo de la nada y en medio de un profundo dolor, nuestro equipo de cuatro héroes debe de tomar las cosas en donde se las dejaron y ver hacia dónde los lleva.

¿Cómo funciona el tema de seguir la historia de cuatro personajes distintos? Pues bien, para la introducción del juego, se nos pide elegir entre cualquiera de los cuatro, esto para superar los clásicos tutoriales y que se nos introduzca a la narrativa general. Posteriormente, puedes cambiar entre ellos casi a placer. Acá entra un elemento importante. A pesar de que si bien, los cuatro siguen una misma línea de historia, cada uno tiene sus peculiaridades y momentos en específico. Las interacciones que tienes con los demás NPC dependiendo de a qué héroe estés controlando cambian, cosa que en efecto, te invita a estar rotando entre ellos para conocer más sobre su pasado.

Algo que es importante mencionar es que la historia de Gotham Knights para nada es una de origen. Los cuatro discípulos de Batman llevan ya tiempo en el trabajo e incluso, se hace referencia a la muerte de Jason Todd y cómo fue que regresó a la vida. Dicho asunto hace que tengamos personajes marcadamente más complejos, interesantes y que se van desarrollando de formas inesperadas conforme vas progresando. Sin duda alguna, una decisión súper acertada por parte del equipo desarrollador que causó que quisiera saber más de ellos como individuos, que enterarme de qué está pasando con el argumento principal de la historia.

¿Y qué hay de los villanos? Pues bien, además de ver caras sumamente conocidas como la de Harley Quinn, The Pinguin y Mr. Freeze, puedes esperar toparte con malos no tan famosos, sí, justo como el propio Warner Montreal hizo con Batman Arkham Origins. Además, para esta historia se toma a uno de los cómics más queridos de Batman de los últimos años. The Court of Owls hace su debut dentro de los videojuegos y justo como pasó con la tira cómica de la que te hablo, se nos presenta a una facción de villanos imponente, temible y sobre todo, sumamente misteriosa que desde que te hablan de ella por primera vez, te genera una enorme intriga. Claro que si ya leíste el cómic, sabrás más o menos por dónde va la cosa, pero créeme cuando te digo que incluso en ese caso, te vas a topar con una enorme sorpresa.

La verdad es que he quedado muy contento y satisfecho con la historia de Gotham Knights y cómo es que la cuenta. Llevo ya un buen rato que no leo un cómic de Batman y regresar de esta forma a su universo con un relato totalmente nuevo, me ha hecho querer involucrarme de nuevo. Si estás esperando una nueva visión bien llevada del Caballero de la Noche que te ayudará a conocer a otros de sus grandes protagonistas y villanos, ésta es una de las mejores opciones que puedes tomar en la actualidad.

Caballeros de la noche

La forma en la que Batman Arkham Asylum revolucionó a los beat ‘em up modernos y claro, a los juegos basados en franquicias de todo tipo además de las de súper héroe, pocas veces se da dentro del medio. Lo que Rocksteady consiguió va más allá de presentar una estética correcta o una gran historia. El logro del estudio británico más bien tuvo que ver con crear un gameplay increíblemente divertido que de verdad te hacía sentir que estabas controlado al mismísimo Batman y de paso, te llevaba de regreso a la infancia. Por supuesto, el famoso Free Flow Combat System no tardó en verse replicado en diferentes títulos, incluido el maravilloso trabajo que ha hecho Insomniac Games con Spider-Man. Ahora, Warner Bros. Montreal decide tomar esos mismos fundamentos, pero no sin antes darles un nuevo sabor al cual es un poco complicado acostumbrarse en un inicio pero cuando lo haces, te das cuenta de lo bien que funciona.

Antes de pasar a contarte de las diferencias fundamentales de los cuatros personajes a los que puedes controlar en Gotham Knights, me parece importante primero describirte lo que podríamos llamar el tronco común del combate del juego. Cada vigilante cuenta con dos tipos de ataque general, que a su vez, se dividen en dos. Con un botón puedes realizar ataques melee tanto normales, como fuertes. Si dejas presionado dicho botón, se ejecuta la agresión pesada. Con otro botón ejecutas tus ataques a distancia, igualmente, tanto normales como pesados. Para esquivar, tenemos otro botón que funciona de manera muy similar a los Batman Arkham. ¿Todo esto te suena familiar? Sí, sin duda lo es, sin embargo, hay un marcado cambio.

La principal diferencia que Gotham Knights tiene respecto a los Arkham, es su sistema de combos. Verás, atacar a un enemigo no se reduce a solamente presionar cualquiera de los dos botones de ataque a lo loco y a esquivar de vez en cuando. Acá, para poder ser mucho más eficientes, deberás de ejecutar tus ataques con precisión. Si justo antes de que tu golpe aterrice sobre el enemigo, vuelves a presionar el de ataque, tu personaje entrará en un combo para que luego de que su golpe dé en el objetivo, ya esté ejecutando otro más. Dichos movimientos se pueden alargar hasta por cuatro o cinco ataques, esto dependiendo de qué tan preciso seas al momento de ejecutar estos movimientos que te describo.

De igual forma, el esquivar no es tan simple como parece. Cuando un enemigo está a por dañarnos, se le pone un indicador, el cual, cambia justo antes de que el golpe nos pegue, luciendo unos pequeños picos. Si consigues hacer la esquivada en ese preciso momento y justo después presionas el botón de ataque, se ejecuta un perfect attack, el cual, es un golpe considerablemente más fuerte de lo normal.

Como te puedes dar cuenta, el sistema base de combate de Gotham Knights es mucho más profundo de lo que podría parecer. Al inicio puede ser un poco complicado acostumbrarse, haciendo que los combates se lleguen a sentir sin la fluidez que se veía en los Arkham, sin embargo, todo es cuestión de práctica. Créeme cuando te digo que al momento de que todo hace click, el juego se empieza a sentir de manera mucho más limpia al momento de que estás enfrentando a un grupo mayor o menor de enemigos.

Hablando de los enemigos, te cuento que Gotham Knights cuenta con una interesante variedad de ellos. Cada facción a la que te enfrentas tiene su propio estilo. Por ejemplo, los Freaks suelen usar armas melee de todo tipo y cuentan con una unidad de gran peso a la que hay que romperle la guardia para dañarla, además de contar con otra que puede recuperar la salud de sus aliados y hasta revivirlos. Si ves a alguien con máscara de cerdo, acaba con ella cuanto antes. Los Regulators se apoyan mucho de la tecnología. Por ejemplo, tienen a una unidad que puede lanzar drones que te disparan a distancia o que la hacen de kamikaze para explotar junto a ti y causar mucho daño. ¿Y qué hay de la Court of Owls? Pues bien, indudablemente son la facción más temida, pues sus unidades son veloces y para poder dañarlas, hay que primero aturdirlas con un ataque pesado a distancia, haciendo que enfrentarlas cambie bastante la estrategia. Los jefes, interpretados por villanos conocidos, y no tan conocidos de Batman, están de regreso, y enfrentarlos, es sensacional.

Evidentemente, el stealth tenía que estar presente en Gotham Knights. Si lo tuyo no es entrar a los golpes de manera inmediata, es posible que resuelvas más de una situación sin que nadie se dé cuenta de que estabas ahí. Dicho sistema del juego funciona de manera muy tradicional. Es decir, te puedes agachar para reducir tu presencia y para eliminar enemigos, tienes dos opciones: una que no causa ruido pero que es lenta, y otra que genera algo de ruido pero que es rápida. De ti dependerá la aproximación que tomas. El diseño de niveles muchas veces te invita a tomar el camino del no ser detectado y la verdad es que funciona de muy buena forma, a pesar de que en este apartado, no se tomó ningún riesgo. Se usa lo que ya se sabe que funciona y punto.

La personalización es muy importante para Gotham Knights y es en donde recae otra de sus peculiaridades. Cada uno de los vigilantes cuenta con lo que se llaman Momentum Habilites, las cuales, son básicamente artes o poderes especiales que podemos ejecutar siempre que una de nuestras barras de momentum esté llena. Dichas barras se recargan cuando hacemos combos, esquivadas o ataques perfectos al momento del combate. Estas habilidades especiales son sumamente variadas y muy completas. Batgirl puede tirar una serie de batarangs para dañar a varios enemigos al mismo tiempo, mientras que por ejemplo, Robin tiene una habilidad súper cool para teletransportar a un enemigo a su posición para acabarlo sin que nadie se dé cuenta. Estos son solo algunos ejemplos de los poderes que te menciono. Conforme se van desbloqueando, vas notando una genuina progresión en cómo se siente tu personaje, pues se te van abriendo más y mejores formas de abordar los enfrentamientos que tienes.

Continuando con el tema de la personalización, te cuento que Gotham Knights echa mucha mano de elementos muy propios del RPG, esto claro, de manera bastante simple y abordable. Podrás comprar mejores armas tanto melee, como a distancia, así como nuevos trajes. Los trajes es sin duda una de las mejores partes del juego. Además de que su variedad es absurda y que se usan para hacer referencia a múltiples etapas de la historia de cada uno de estos personajes, su propósito no solo es estético, sino que te mejoran varios stats y te pueden hacer más resistente al daño de hielo, fuego, veneno o eléctrico. Sí, muy a la RPG, en el juego también hay daños elementales que por supuesto, le puedes aplicar a tus armas. Por cierto, algunas de estas piezas pueden ser mejoradas a través de mods. A pesar de que si bien, con este sistema no vas a cambiar radicalmente la forma en la que funciona Red Hood, por ejemplo, sí hace que estarlo actualizando se sienta significativo.

Ahora sí, es momento de pasar a contarte de las diferencias de cada uno de los discípulos de Batman. Como ya te lo contaba, en Gotham Knights tomamos el control de Nightwing, Batgirl, Robin y Red Hood. Cada uno de ellos cuenta con sus propias fortalezas, debilidades, personalidad y hasta misiones, y sí, al momento del combate se sienten marcadamente diferentes. Robin es un personaje principalmente pensado para el stealth que a pesar de no hacer mucho daño, tiene una gran velocidad. Batgirl cuenta con habilidades de hacker muy útiles para diferentes situaciones y su poder de ataque la hacen la favorita de muchos. Nightwing es la parte balanceada del grupo y por consiguiente, al menos a mi parecer, el de menos personalidad si de gameplay hablamos. Para terminar está Red Hood, el cual, es básicamente un tanque que puede hacer ataques devastadores y que se apoya mucho de la agresión a distancia con sus dos pistolas.

La reacción al momento de esquivar es probablemente donde más sientas la diferencia. Robin es súper rápido para reaccionar además de que su hitbox es muy pequeña. Caso contrario de Red Hood, el cual, además de que tarda un poco en moverse, las agresiones de los enemigos suelen alcanzarlo debido a su gran volumen. La verdad es que al final, es gusto de cada quien. ¿Cómo funciona lo de elegirlos? Pues bien, podrás cambiar de súper héroe en la base y al final de cada noche. De la estructura del juego te hablaré a continuación, pero en realidad puedes jugar con cualquiera de ellos el tiempo que quieras e incluso, ignorar por completo si alguno no te gustó. Lo cool es que también, cada uno cuenta con misiones exclusivas que sirven principalmente para conocer más sobre su pasado e intenciones.

De lejos, Gotham Knights podría parecer como una mala interpretación del querido sistema de combate de Batman Arkham, sin embargo, tan solo basta con de verdad darle una oportunidad y sobre todo, de tener la disposición de entender y aprender a usar sus nuevas mecánicas. La verdad es que he quedado muy sorprendido y satisfecho con la aplicación de la propuesta que Warner Montreal pone sobre la mesa para diferenciar a su juego de la saga antes mencionada, esto con el enorme reto de no solo presentar a un personaje jugable, sino a cuatro que como ya te lo mencionaba, se sienten marcadamente distintos uno de otro.

La oscura Gotham

La comunicación de Warner respecto a qué tipo de juego es exactamente Gotham Knights ha sido pésima por decir lo menos. Para mi sorpresa, una gran cantidad de usuarios piensan que estamos ante un juego multiplayer como servicio que funciona de manera muy parecida a algo como Destiny, The Division o claro, Marvel’s Avengers. No, Gotham Knights no es eso. Gotham Knights es un single player game de mundo abierto con la opción -subrayo opción- de jugarlo en coop con alguien más. El juego ni siquiera necesita de conexión a internet. Más bien estamos ante una experiencia como Marvel’s Spider-Man o claro, los Batman Arkham. Repito, es un juego para un jugador dentro de un mundo abierto sistemático.

La estructura de Gotham Knights como videojuego es bastante interesante. A diferencia de los Arkham en los que todo se desarrolla en una noche, acá tenemos múltiples días en los que podemos hacer diferentes cosas. Cada que termine una de nuestras patrullas nocturnas usando a cualquiera de los cuatro vigilantes, regresamos a la Belfry, nuestra base de operaciones luego de que la baticueva quedara completamente destruida. En dicho centro, puedes hacer cosas como cambiar de personaje, interactuar con tus compañeros, hacer crafting del equipo que ya te describía, o completar la investigación de algún caso para poder progresar en los quests que estés completando. Además, hay una sección dedicada al entrenamiento que te recomiendo mucho checar para que entiendas mejor cómo es que funciona el combate del juego.

Una vez que hayas terminado con tus menesteres en la base y quieras salir a la acción en Gotham con el personaje que hayas elegido, te toparás con un montón de actividades por completar, tanto primarias, secundarias y terciarias. Aquí viene mi principal queja con el juego. La organización e interfaz para presentar los diferentes quests y actividades que podemos completar, se siente un tanto caótica. La idea de solo poner una lista con pestañas y ahí meter todo, hace que sobre todo al inicio, no entiendas bien qué es una misión de historia y qué es una actividad no tan importante. Al final del día te terminas acostumbrando, pero te repito, en las primeras horas suele ser bastante complicado entenderlo.

Y pues bien ¿qué tanto puedes hacer durante tus patrullajes nocturnos? Lo primero que hay que tocar son los crímenes premeditados. Conforme vayas enfrentando maleantes de cualquiera de las facciones criminales de Gotham, irás juntando información, la cual, te servirá por ejemplo, saber que un secuestro, un robo bancario o la liberación ilegal de un villano está por ocurrir. Cuando tengas la suficiente información, se te marcará el lugar en dónde se está llevando a cabo el crimen. Algo interesante es que si por alguna razón fallas en tu misión o te matan, ese crimen en específico se perderá para siempre. Esto claro, le agrega bastante emoción al tener que hacer bien nuestro trabajo.

Otras actividades secundarias con las que te puedes topar tienen que ver con completar retos de velocidad con la moto, detener a traficantes de órganos, plantar información falsa en los servidores de la policía y demás. Lo interesante es que muchas veces, una actividad que podría parecer menor, resulta ser el origen de un quest enorme. Te pongo un ejemplo. Recorriendo las calles, de pronto escuché que alguien gritaba de terror mientras un extraño sonido salía de un callejón. Al investigar de qué se trataba todo, me topé con un extraño ser hecho de arcilla que al ser derrotado y analizado, dio paso al inicio del quest de Clayface.

Algo súper interesante de los quests de Gotham Knights es que además de que pueden arrancar de manera bastante casual como la que te describo, están compuestos por varias fases. Me recordó un poco a cómo es que funcionaban los heists en GTA V, en donde antes de las misiones que podríamos considerar las principales, tienes que completar una serie de tareas menores que poco a poco te van llevando a ese punto de clímax. En el de Mr. Freeze, por ejemplo, primero tuve que rescatar a unos científicos que fueron atacados en su laboratorio porque el súper villano fue a conseguir el combustible de su arma. Luego de otro par de misiones del estilo, todo cerró con una épica misión en la que el Dr. Victor Fries congeló todo el centro de Gotham.

Dichos quests y en general actividades pueden ser completados en el orden que quieras. Claro que al final del día su naturaleza es bastante lineal y todo, pero sí construyen bien la ilusión de que nosotros estamos en control de cómo ocurren las cosas. De hecho, hay misiones en especifico que cuando las lanzas, se te pone en un área limitada en la que debes de cumplir con tu objetivo. Sí, Gotham Knights es un juego de mundo abierto, pero también es un título altamente cargado a la parte narrativa por lo que sí hay secciones totalmente lineales. Ojo, para nada es queja, de hecho es algo sumamente positivo el que por momentos, los autores tengan mucho más control de lo que está pasando frente a nosotros.

De lado de detective, te cuento que además de tener la clásica visión que resalta puntos de interés en el escenario, hay ciertas escenas del crimen que debemos de resolver. Dejando de lado la automática, pero fantástica mecánica de recrear momentos en los que se cometió un crimen, ahora tenemos que analizar ciertas pistas para responder alguna pregunta. Por ejemplo, tenemos un cuerpo y junto con él, objetos que participaron directa o indirectamente en el crimen. Nuestro trabajo es encontrar el que nos diga dónde puede estar quien ejecutó el asesinato, por ejemplo. Estas partes no están mal, pero no son tan vistosas como las reconstrucciones de las que te hablo de los Batman Arkham y que si no mal recuerdo, nacieron con Arkham Origins de Warner Montreal.

La forma en la que nos transportamos dentro de cualquier mundo abierto es sumamente importante. Quién no recuerda la primera vez que se comenzó a mecer en Marvel’s Spider-Man o el primer vuelo en Arkham City. De este lado, Gotham Knights hace un trabajo correcto, pero no tan destacado. Por un lado tenemos a la motocicleta, la cual, me pareció una oportunidad desperdiciada de tener otra mecánica de juego como pasó con el batimóvil de Arkham Knight. No está mal este vehículo, pero más allá de las pruebas de velocidad, solo sirve para movernos de un lado al otro y cuando ya tienes desbloqueadas todas las zonas de fast travel, se vuelve casi inútil.

Además de lo anterior, cada vigilante cuenta con grapple hook muy parecido al de Batman para jalarse de diferentes puntos para moverse tanto de forma horizontal, como vertical. Dicha mecánica se siente bien y en poco tiempo la dominarás. Sumado a todo esto, los aprendices de Batman pueden adquirir una habilidad adicional para moverse. Robin se puede teletransportar usando tecnología satelital, Nightwing puede sacar un, planeador muy la Breath of the Wild, Batgirl puede usar su capa para planear justo como en los Batman Arkham, y Red Hood puede hacer unos saltos sobre el vacío. Tip, dichas habilidades se desbloquean completando el quest de Knighthood cada personaje.

¿Y qué hay del multiplayer? Como ya te lo contaba, Gotham Knights es un juego para un jugador con la opción de cooperar con alguien más. Su sistema de drop in y drop out funciona de gran forma y organizar una partida ya sea con un amigo o con un completo desconocido, es bastante simple. El juego se puede completar casi en su totalidad acompañado de alguien más, por cierto. La corta experiencia que tuve con este modo fue bastante satisfactoria.

La versión de Gotham que nos presenta Gotham Knights es una sumamente bien lograda, interesante y con puntos de interés muy reconocibles. Es importante volver a mencionar que al final del día, estamos ante un mundo abierto altamente sistematizado en el que todo el tiempo estás persiguiendo iconos y en el que el sentimiento de asombro, más bien está dictado por cosas como lo de Clayface que te mencionaba, que por ser curioso con algo como la exploración. Si tú como yo, has aprendido a disfrutar este tipo de diseño, acá te vas a encontrar con algo de mucho valor.

Súper satisfactoria presentación

La obsesión por el apartado técnico de los juegos comienza a llegar a niveles poco sanos a mi parecer. Es súper importante que un juego corra correctamente y que si se trata de un AAA, cumpla con ciertos estándares gráficos, sin embargo, la postura que tienen algunos de tachar de injugable o de inaceptable a tal o cual experiencia cuando no es absolutamente perfecta, sí que preocupa. Gotham Knights es un juego que se ve y se escucha espectacularmente bien, pero que decisiones como la de no ofrecer un modo de performance para disfrutarlo a 60 cuadros, lo han mandando a la lista negra de muchos. ¿De verdad es imposible jugar a 30 cuadros?

Comencemos justo por el tema del rendimiento por el que muchos se han estado desgarrando la ropa últimamente. Sí, Gotham Knights, por ahora, solo se puede disfrutar a 30 cuadros por segundo a una resolución nativa de 4K que echa mano de efectos como el Ray Tracing para por ejemplo, generar los reflejos de los charcos en el pavimento de la lluviosa Gotham. Dichos 30 cuadros sí llegan a presentar caídas que rondan por los 27 cuadros. ¿Dicho asunto hace injugable al juego? No, para nada. O al menos no para mi que no vivo obsesionado con framerates súper altos. Claro que si tú ya eres de esos, pues qué te digo. Debe ser horrible vivir así.

Ahora, sin duda alguna, resulta complicado entender por qué es que Warner Montreal no incluyó un modo de 60 cuadros a pesar de que éste sacrificara resolución y efectos como el RT como normalmente pasa. La decisión es aún más rara cuando consideras que por un lado, el juego está corriendo sobre Unreal Engine 4 y por el otro, que solo se está lanzando para consolas de actual generación y PC. Sí, la versión de PS4 y Xbox One de Gotham Knights se canceló hace ya muchos meses y no hay planes de revivirla. Si me lo preguntan, creo que mientras lees esto, el estudio ya está trabajando el famoso performance mode que podría llegar por medio de un parche, pero no se ha dicho nada aún.

Para esta reseña jugamos la versión de PS5, la cual, se comportó de buena forma en cuanto a glitches o bugs, los cuales, te puedo decir son casi completamente nulos. Algunos errores de físicas de cuerpos tirados o que la capa de Batgirl se nos alocó por un momento, pero en realidad, es un juego que sí pasó por un proceso de control de calidad importante, cosa que siempre da miedo cuando hablamos de mundos abiertos. La mala noticia es que el uso del DualSense es muy ocasional y ligero. Creo que al tratarse de un juego exclusivo de la nueva generación, sí esperaba que se aprovechara esta tecnología mucho más.

El apartado gráfico del juego es otro que simplemente no entiendo por qué ha recibido malas críticas. Gotham Knights luce sumamente bien. El uso de las diferentes luces que cubren a la lluviosa Gotham le dan un aura muy especial al juego. De igual forma, el trabajo con los materiales y texturas que tienen los trajes de los cuatro personajes, es muy destacado y se puede apreciar de buena forma con el robusto modo de foto con el que viene la experiencia. El audio y música igualmente cumplen su función. Puede que las actuaciones de voz no sean de lo mejor del mundo, pero tal vez es un tema más de gustos. Creo que le faltó algo de personalidad a cómo es que por ejemplo suena Barbara Gordon o el propio Dick Grayson.

Más que defectos, creo que Gotham Knights presenta extrañas decisiones en su apartado técnico. Repito, si tú no tienes problema alguno con jugar a 30 cuadros, vas a disfrutar y probablemente ni a notar los errores por los que tantísimo drama se ha generado en redes sociales durante los últimos días.

Ya nos hacía falta

La verdad es que sí ya nos hacía falta un nuevo juego de Batman, uno que a pesar de que ni siquiera tiene al caballero de la noche como personaje jugable o que ni pertenece al universo de Arkham, sí nos recuerda lo especial que es toda esta franquicia siempre que hablamos de videojuegos basados en ella. Gotham Knights cumple algo sumamente importante para este tipo de juegos: te hace sentir como el súper héroe o vigilante al que estás interpretando por medio de sus mecánicas de juego. Además, le hace una gran tributo al material fuente en el que se basa, pues sumado a ser una gran interpretación de la maravillosa saga de The Court of Owls de Scott Snyder y Greg Capullo, tenemos una enorme cantidad de referencias y fan service a la historia de Batman y todo lo que la rodea.

Gotham Knights es un juego que he disfrutado enormemente y que no sé bien en qué momento ya había superado las 20 horas con él y las que me faltan. Si eres fan de los juegos de Batman, pero que por mala información o por una opinión ajena irresponsable y fuera de la realidad, habías sacado de tu radar a este juego, te recomendaría regresarlo a tus prioridades cuanto antes, pues cumple a cabalidad con lo que estás esperando de un título de licencia de súper héroes moderno, uno que si bien, echa mano de cosas ya probadas, también tiene propuesta en todos los niveles. Una verdadera pena que al igual que como pasó con el fanático Arkham Origins, el trabajo de Warner Bros. Montreal esté siendo tan menospreciado y hasta agredido sin razón. Ya dejemos de lado ese amor por el bullying en redes sociales.