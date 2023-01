Considerando que Tales of Symphonia Remastered llegará al mercado el próximo mes, Bandai Namco ha decidido hacer algo que los fans de este juego han esperado por años, y ha compartido de forma gratuita el anime de este título. Así es, en estos momentos ya puedes disfrutar de esta adaptación en YouTube sin costo adicional.

El anime de Tales of Symphonia está a cargo de Ufotable, los mismos que están trabajando en la adaptación de Demon Slayer, y está conformado por tres series OVA. Aquí vemos los eventos del Arco de Sylvarant, el Arco de Tethe’alla y el Arco del Mundo Unido reimaginados para este medio. El episodio que se ha publicado es el primero del Arco de Sylvarant, el cual se estrenó originalmente en 2007 en Japón.

En total, el anime está conformado por 11 episodios, todos entre 30 y 50 minutos. Si ya tuviste la oportunidad de jugar Tales of Symphonia, entonces esta adaptación te dará la oportunidad de pasar más tiempo con los personajes del juego. Por su parte, se espera que el segundo capítulo de esta adaptación esté disponible el próximo 25 de enero.

Recordemos que esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que el anime de Tales of the Abyss ya está disponible en el canal oficial de Bandai Namco. Te recordamos que Tales of Symphonia Remastered estará disponible el próximo 17 de febrero. En temas relacionados, una expansión de Tales of Arise podría estar en camino. De igual forma, un remake de Baten Kaitos podría llegar al Switch.

Nota del Editor:

Tales of Symphonia es una de las entregas más amadas del público, y es probable que algunas personas ni siquiera sepan que este juego tiene un anime. De esta forma, esta es la forma perfecta de no solo gozar de esta producción, sino de refrescar la memoria previo al lanzamiento de la remasterización.

Vía: Bandai Namco.