¡Es oficial! Google Stadia ha llegado a su fin

Después de tres años en el mercado, el día de ayer, 18 de enero de 2023, Google Stadia llegó a su fin. Así es, en estos momentos, los servidores de este servicio de streaming ya no están disponibles. Es así que un capítulo más en los proyectos fallidos de esta compañía llega a su fin.

El final de Google Stadia estuvo acompañado por un mensaje en donde se le agradeció a todos los involucrados, desde los jugadores, hasta los desarrolladores que confiaron en este proyecto.

To our players and partners, our team, community and fans: thank you, for everything.

As of 11:59pm PT today, we're signing off from the cloud. Y'all be good to each other, and stay safe out there.

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 18, 2023