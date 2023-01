El día de ayer se reveló que más de 10 mil empleados de Microsoft serán despedidos a finales del año fiscal en curso. Entre los afectados encontramos a trabajadores de Bethesda, The Coalition y 343 Industries. De esta forma, un par de ex-desarrolladores de Halo Infinite tomaron esta oportunidad para criticar a los directivos de esta compañía.

Por medio de Twitter, Patrick Wren, ex diseñador multijugador sénior en Halo Infinite, y quien ahora trabaja en Respawn en Star Wars Jedi: Survivor, criticó severamente la “incompetencia” de los directivos en Microsoft. Esto fue lo que comentó:

The layoffs at 343 shouldn't have happened and Halo Infinite should be in a better state. The reason for both of those things is incompetent leadership up top during Halo Infinite development causing massive stress on those working hard to make Halo the best it can be.

— Patrick Wren (@Witdarkstar) January 19, 2023