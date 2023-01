Baten Kaitos tendría un remake para el Switch

El Nintendo GameCube es una consola con varias joyas escondidas, una de estas es Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, un RPG desarrollado por Bandai Namco y Monolith Soft, exclusivo de esta consola. Ahora, un nuevo rumor indica que no solo un remake de este título estaría en desarrollo, sino que llegaría a nuestras manos este mismo año.

Recientemente, eXputer asegura haber visto documentos internos que aseguran la existencia de un remake de Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, el cual llegaría al Nintendo Switch en algún punto del verano de 2023. Una vez más, Bandai Namco y Monolith Soft estarían a cargo de este proyecto, con la Gran N como supervisora. Por el momento no hay información por parte de alguna de las compañías involucradas.

De igual forma, se desconoce si este remake cambiará significativamente el estilo visual y el gameplay, o si el trabajo estaría más enfocado a una remasterización para consolas modernas. Solo nos queda esperar y ver si Bandai Namco anuncia este proyecto tras el lanzamiento de la remasterización de Tales of Symphonia.

En temas relacionados, Bandai Namco está trabajando en la adaptación de Sand Land. De igual forma, la compañía ha anunciado otro juego de Sword Art Online.

Nota del Editor:

El GameCube es una consola con un enorme potencial, lleno de joyas que no han tenido la oportunidad de estar presentes en otras consolas. Si Nintendo no tiene la intención de hacer esto, entonces está en las manos de los otros desarrolladores de hacer esto una realidad.

Vía: Go Nintendo.