Pese a que Dragon Ball es la obra más conocida de Akira Toriyama, el mangaka ha trabajado en una extensa lista de proyectos a lo largo de los años. Uno de estos es Sand Land, el cual, sorpresivamente, tendrá una adaptación de algún tipo por parte de Bandai Namco.

Por medio de un nuevo tráiler, Bandai Namco ha revelado Sand Land Project, con el cual tienen la intención de adaptar el manga que vimos originalmente en el año 2000. Sin embargo, por el momento se desconoce si un juego o un anime de esta historia está en desarrollo. Esta es la descripción que se ofrece:

“El proyecto SAND LAND presentará al público el mundo, los personajes y los vehículos de SAND LAND, una obra original de Akira Toriyama. SAND LAND es un manga original creado por Akira Toriyama, el autor de DRAGON BALL y Dr. Slump. Serializado por un corto período en Weekly Shonen Jump, el cómic de un volumen ha ganado popularidad mundial desde su publicación en 2000. En un mundo desértico donde tanto los demonios como los humanos sufren una escasez extrema de agua, Beelzebub, el príncipe de los demonios, y Rao, un sheriff de un pequeño pueblo, forman un equipo y emprenden una aventura en busca del Lago Fantasma en alguna parte en el desierto”.

Afortunadamente, Bandai Namco tiene pensado revelar más información sobre este proyecto el próximo 17 de diciembre. Si bien no se descarta que Sand Land Project sea un juego, la idea de ver un anime también debe ser considerada actualmente. Solo nos queda esperar y ver qué tipo de producto veremos en un futuro.

Nota del Editor:

Es bueno ver que el resto del trabajo de Akira Toriyama reciba algún tipo de atención de este tipo. Aunque no se especifica qué tipo de adaptación veremos, existe una posibilidad que veamos algo como lo que sucedió con el reciente reboot de The Adventures of Dai, y ver tanto un anime como un juego.

