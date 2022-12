Luego de muchos años de juegos que no fueron malos, pero sí muy faltos de personalidad, la serie estrella de carreras de EA regresa de la mano de Criterion con un concepto bastante nuevo y fresco. ¿Qué tal está Need for Speed: Unbound? ¿está a la altura de lo que los fans estábamos esperando? Te lo contamos todo en nuestro video.