Bandai Namco podría tener más de un anuncio preparado para The Game Awards. Recientemente, se descubrió que la compañía japonesa llevó a cabo dos nuevos registros en Europa. Uno de estos indicaría que más contenido para Tales of Arise estaría en camino, y el otro sería una pista para una nueva remasterización de Katamari.

De acuerdo con Gematsu, Bandai Namco llevó a cabo registros para Tales of Arise: Beyond the Dawn y We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie en Europa el 7 y 5 de diciembre, respectivamente. Aunque por el momento no hay información oficial, estas son buenas noticias para los fans de estas dos series.

Por un lado, Tales of Arise: Beyond the Dawn indicaría que una continuación o una expansión del amado RPG de acción de 2021 podría ser una realidad. Recordemos que la serie de Tales of no es extraña a las secuelas. Por otro lado, We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie se trataría de una remasterización similar a Katamari Damacy REROLL, pero ahora enfocada en la secuela de PS2.

Solo nos queda esperar a que Bandai Namco comparta más información al respecto. Aunque The Game Awards sería el lugar perfecto para estos anuncios, considerando que los registros se llevaron a cabo hace unos días, es probable que tengamos que esperar algo de tiempo antes de ver la revelación oficial.

En temas relacionados, los fans no están contentos con la remasterización de Tales of Symphonia. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Katamari Damacy REROLL.

Nota del Editor:

Más que una secuela de Tales of Arise, la idea de ver una remasterización de We Love Katamari me emociona bastante. Aunque hubiera preferido una nueva entrega, si Bandai Namco se da a la tarea de remasterizar todas las entregas, también estaré feliz.

Vía: Gematsu