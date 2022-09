Durante el pasado Nintendo Direct se confirmó que Tales of Symphonia, una de las entregas más amadas de la serie, tendrá una remasterización para consolas modernas y PC. De esta forma, muchos se alegraron por este anuncio. Sin embargo, conforme más y más información se dio a conocer, la opinión del público ha dado un giro de 180°.

Hace un par de días se dio a conocer que la remasterización de Tales of Symphonia correrá a 30fps en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Pese a que Bandai Namco promete mejoras visuales y de gameplay, esta revelación no fue del agrado de los fans, quienes han señalado que el lanzamiento original de GameCube, el cual llegó al mercado hace casi 20 años, sí corre a 60fps. En ResetEra, el público dejó en claro su descontento:

“¿Por qué molestarse?” “¿Por qué un juego de GameCube de 60 fps no se puede ejecutar a 60 fps en Switch, y mucho menos en Xbox Series X / PS5?” “En verdad, nadie pidió esto”.

Por su parte, Bandai Namco no ha revelado cuáles son las mejoras que tendrá esta remasterización, algo que, considerando la situación en la que vive la comunidad, muchos han deseado conocer. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en este caso.

La remasterización de Tales of Symphonia llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en el 2023. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este lanzamiento aquí.

Nota del Editor:

Considerando que los ports HD para PC y PS3 también corren a 30fps, suena extraño que la única consola en donde Tales of Symphonia es capaz de correr a 60fps sea el GameCube. Aunque los mods ofrecerán una solución, parece que los usuarios de consolas no tendrán más que adaptarse a esto.

Vía: ResetEra