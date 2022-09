Octopath Traveler alcanza nuevo hito en ventas

Al darse a conocer que Octopath Traveler II es toda una realidad, y llegará al mercado el próximo año, Square Enix tomó esta oportunidad para revelar que el primer título en esta serie, el cual llegó al Nintendo Switch en 2018, ha sobrepasado las tres millones de unidades vendidas.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego reveló que desde su lanzamiento en julio de 2018, Octopath Traveler ha sobrepasado las tres millones de unidades. Recordemos que el juego llegó a PC en 2019, seguido de un lanzamiento en Xbox en 2021. De esta forma, se ha compartido una ilustración especial para celebrar este hito.

We are happy to announce that #OctopathTraveler has now shipped and digitally sold over Three million units worldwide!

We want to thank you all for your continued support 🎉 pic.twitter.com/oSm02dU3Lt

— Square Enix (@SquareEnix) September 13, 2022