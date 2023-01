Pese a que nos encontramos a solo unos meses del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, los fans siguen haciendo todo lo posible por resolver los misterios que giran alrededor de esta entrega. De esta forma, recientemente surgió una teoría que vincula a Link con una de las civilizaciones que incluso ya habían desaparecido en Breath of the Wild.

A lo largo de la última aventura del héroe, se pueden apreciar una serie de locaciones creadas por la raza de los Zonnan, especialmente en el área de Farone. El detalle característico de esta arquitectura son una serie de espirales que fueron talladas en piedra. Si bien a primera instancia esto no luce como algo muy importante, un detalle en el libro de Creating a Champion nos revela un poco más sobre esta tribu:

“La tribu es recordada con temor como individuos con una magia muy poderosa que se desvanecieron de repente hace miles de años. Su desaparición es uno de los grandes misterios de Hyrule”.

Incluso antes de la Gran Calamidad de Ganon, los Zonnan ya no existían en Hyrule, aunque su influencia se puede ver a lo largo de este mundo. De esta forma, muchos han señalado que en Tears of the Kingdom podremos explorar mucho más de esta civilización. Los fans han señalado que esta raza fue la responsable de crear la mano misteriosa que aparece en el primer tráiler del nuevo juego.

Junto a esto, se ha señalado que magia que vemos en el segundo avance también formaría parte de los Zonnan. De igual forma, se han encontrado estructuras en el tráiler con elementos que superan a todo lo visto en la precuela. Por último, esta raza se ubicaba principalmente en Farone, región que lleva el nombre de la Diosa del coraje, la trifuerza que le corresponde a Link.

Claro, esta es solo una teoría por parte de los fans, y nada ha sido confirmado por Nintendo. Sin embargo, considerando que Tears of the Kingdom estará disponible el próximo 12 de mayo, no tendremos que esperar mucho para tener una respuesta. En temas relacionados, estos son planes de Nintendo tras el lanzamiento del juego. De igual forma, se filtra el Switch edición especial de Tears of the Kingdom.

Nota del Editor:

La idea de ver en acción a una raza completamente nueva es algo que ya hemos visto en el pasado, pero si la teoría se hace una realidad, será interesante ver cómo es que una tribu tan poderosa aún tiene efecto en Hyrule miles de años después de su desaparición.

Vía: Creating a Champion