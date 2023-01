Microsoft hace inversión millonaria en inteligencia artificial

A día de hoy las empresas están buscando apostar más por la inteligencia artificial, y una de las empresas más importantes relacionada al tema en cuestión es OpenAI, la cual ha estado en acuerdos con Microsoft. Y si bien solo eran proyectos un tanto menores, ahora están buscando solidificar más su unión con una inversión algo extensa de dinero.

Para celebrar esta unión, la propia OpenIA ha emitido un comunicado de blog en el que están emocionados por continuar sus investigaciones, a la vez de ofrecer a la gente más tecnología que poder experimentar. Aquí parte de lo que comentaron:

In this next phase of our partnership with @OpenAI, we will deliver the best AI infrastructure, models, and toolchain for customers to safely and responsibly build and run their applications on Azure. https://t.co/hX48N3vPv8

— Satya Nadella (@satyanadella) January 23, 2023