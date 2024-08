Amazon no se da por vencido por su adaptación de The Lord of the Rings. Pese a que la primera temporada de The Rings of Power tuvo una recepción positiva, hubo muchos fans que no estuvieron del todo contentos con el resultado final. Ahora, el día de hoy se ha publicado un nuevo tráiler de la segunda temporada de esta serie.

A solo unos días de su estreno en Prime Video, Amazon ha compartido un nuevo tráiler oficial de The Rings of Power. Aquí no solo podemos ver a múltiples personajes de regreso, sino que todo parece indicar que las batallas serán un gran enfoque. De esta forma, podemos ver a los enanos y elfos pelear contra las fuerzas de Sauron.

Claramente, The Rings of Power está tomando una serie de libertades creativas, aunque también podemos ver un par de momentos que los fans han esperado por ver adaptados, como la relación entre Celebrimbor y Sauron al momento de forjar los anillos de poder. Solo queda por ver si la segunda temporada soluciona los problemas de ritmo que plagaron a los primeros episodios de esta producción.

La segunda temporada de The Rings of Power llegará a Prime Video el próximo 29 de agosto de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre la siguiente película de The Lord of the Rings.

Nota del Autor:

Ya estoy de acuerdo con que The Rings of Power no sea una buena adaptación del trabajo de Tolkien. Sin embargo, aún tengo varias dudas sobre la calidad de la serie, y espero que la segunda temporada solucione problemas de ritmo, y reduzca la cantidad de personajes principales.

Vía: Prime Video