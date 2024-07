Revelan escena inicial de TLOR: The Rings of Power temporada 2

Aunque no se convirtió en el programa más popular de los últimos tiempos, The Lord of The Rings: The Rings of Power logró conseguir un séquito de seguidores que lograron apreciar la obra precuela que se ubica algunos años antes de lo sucedido en el Hobbit para después seguir con la historia muy conocida por los seguidores de la tierra media. Ese entusiasmo ha hecho que se confirmé la segunda temporada, la cual está a muy poco tiempo de llegar al servicio de Prime Video.

En la gira que han estado emprendendiendo Patrick McKay y J.D. Payne con el objetivo de promocionar la serie, se ha mencionado algo bastante particular, ya que no evitaron la emoción que sienten por soltar los episodios y han hablado textualmente de una de las escenas iniciales. Misma que implica al icónico personaje de Sauron, el enemigo principal a vencer que pasó por varias generaciones hasta que finalmente cayó gracias a que Frodo Bolsón aventó el anillo único en Mordor.

Acá lo mencionado a Total Film:

¿Quieres oír el opening? Abrimos en la oscuridad, entra un orco y vemos que hay miles de orcos reunidos. Está a punto de ser coronado, lanzando su visión de la Tierra Media, y justo antes de que le pongan la corona en la cabeza, su mano derecha, Adar, le da la vuelta y le apuñala por la espalda. Es el asesinato de Sauron.

Acá la sinopsis de la serie en general:

The Lord of the Rings: The Rings of Power es una serie de televisión producida por Amazon Studios, ambientada en el universo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien. La serie es una precuela de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, y se sitúa durante la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos narrados en los libros y las películas. La serie se centra en la forja de los Anillos de Poder, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica historia de Númenor y la Última Alianza entre Elfos y Hombres. Estas historias se entrelazan para mostrar cómo se construyó el mundo que eventualmente dará lugar a las aventuras de El Señor de los Anillos.

Recuerda que la segunda temporada se estrena el 29 de agosto en Prime Video.

Vía: Gamesradar

Nota del autor: Definitivamente hay que ver esa escena inicial a pesar de que la serie no sea la más entretenida de la vida.