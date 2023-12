Nuevo tráiler de Another Code: Recollection con sorpresa

Este año se anunciaron cosas interesantes mediante las transmisiones de Nintendo Direct, una de ellas fue la Another Code: Recollection, remasterización de un clásico de Nintendo DS al lado de su respectiva secuela que llegó tiempo después al Wii, restringiendo por alguna razón al continente americano. Desde su anuncio oficial no se dijo mucho más al respecto, pero ahora las cosas van a cambiar debido a un nuevo avance que se ha lanzado en las redes.

En el video nos muestran un poco más del trasfondo del personaje femenino principal de la historia, Ashley, quien tendrá que resolver diferentes misterios para progresar dentro de diferentes escenarios, mismos que recuerdan a los juegos clásicos de novela que se lanzaron en la consola de doble pantalla de Nintendo. También se puede apreciar que la manera en que movemos al personaje se traslada de la secuela de Wii a la primera aventura.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de Another Code: Recollection.

Descubre misterios y visiones del pasado en esta colección de dos juegos, completamente mejorada para el sistema Nintendo Switch.

En el juego Another Code: Two Memories, anteriormente conocido como Trace Memory para el sistema Nintendo DS, Ashley viaja a la solitaria Blood Edward Island después de recibir una carta del padre que pensaba que había fallecido. En la secuela Another Code: R – Journey into Lost Memories, inédita en Norteamérica, una Ashley mayor conocerá nuevas personas y desentrañará los recuerdos de su querida madre fallecida.

Another Code: Recollection, que contiene ambos juegos. Los pedidos anticipados ya están disponibles en Nintendo eShop.