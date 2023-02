Mientras esperamos a que Toei Animation anuncia una continuación oficial al anime de Dragon Ball Super, los fans han sido testigos de lo alocado e inesperado que ha sido Super Dragon Ball Heroes, producción que, principalmente, funciona para promocionar un juego de cartas. Ahora, recientemente, se compartió un póster de su nuevo arco, el cual está lleno de personajes clásicos y nuevos.

Para aquellos que no están al tanto del anime, la temporada actual nos ha presentado el arco de Tournament of Space and Time, el cual nos muestra a héroes y villanos de todos los universos y líneas temporales posibles, compitiendo entre ellos. Ahora, el siguiente paso para la serie es Ultra God Mission, historia que se promociona con un póster en donde podemos ver a Super Saiyajin 4 Gogeta, Super Saiyajin Blue Goku, una versión normal de Goku, Gohan y Broly.

Como lo pueden ver, Super Dragon Ball Heroes no le tiene miedo a llevar sus conceptos al extremo, y cuando se trata de universo y líneas temporales alternas, es posible que dos o más Goku se encuentren en un mismo lugar. Solo nos queda por ver cómo se desarrollará la historia de Ultra God Mission.

En temas relacionados, Gogeta y Broly vuelven a pelear. De igual forma, un personaje conocido de Dragon Ball podría tener una nueva fusión.

Nota del Editor:

Considerando el material que no se ha adaptado al anime, es probable que una pelea sea suficiente para ver los eventos de Moro y Granolah. Sin embargo, es muy seguro que cuando estas historias salgan del manga, lo hagan por medio de un anime tradicional.

Vía: DBS Chronicles.