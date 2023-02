Desarrollador define a Xbox Game Pass ante polémica

Hace un par de días, la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, o CMA por sus siglas en inglés, compartió un documentó en donde Microsoft señalaba que los juegos que llegan a Xbox Game Pass día uno no venden tan bien durante sus primeros 12 meses en comparación con lanzamientos tradicionales. Ante las controversias que esta declaración ha causado, un desarrollador ha salido a defender a este servicio.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Mike Rose, fundador y director de No More Robots, quienes nos han entregado Descenders y Soccer Story, salió a defender la decisión de llevar sus juegos a Xbox Game Pass, señalando que el servicio es positivo para los títulos indie y AA. Esto fue lo que comentó:

All I can say is, we're aiming to get every single title we publish from now on, onto Game Pass. In doing so, we'll secure success for each title, and relieve immense pressure for the devs

But please gamers, continue to explain why it's bad for us

— Mike Rose (@RaveofRavendale) February 15, 2023