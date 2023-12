Nuevo juego de Garfield está en camino

Los videojuegos como parte de una campaña publicitaría de una película ya no son tan comunes, pero aún existen, y en el 2024 veremos un proyecto bastante interesante. De manera inesperada, se ha confirmado que un videojuego inspirado en la próxima película de Garfield, protagonizada por Chris Pratt, ya está en desarrollo, y estará disponible el próximo año.

De acuerdo con Deadline, ya están en desarrollo varios videojuegos basados en las próximas películas de Stars Collective. Dentro de esta lista, destaca el nombre de Garfield, cinta que se estrenará el 24 de mayo de 2024. Lamentablemente, por el momento no hay información relacionada con el tipo de juego que está en desarrollo. Se desconoce su fecha de lanzamiento, plataformas, género y más allá de su existencia no hay más detalles.

Junto al juego de Garfield, se espera que también estén disponibles adaptaciones de Every House is Haunted de Sam Raimi y Roy Lee, The Burden de James Wan y Sam Raimi, Hunting Season de James Wan y Don Murphy, James Wan’s The Call of Cthulhu de Mass Extinction y GMO, The Goxfather con Jon M. Chu, y Memory Lost in Space basado en la novela de Tong Hua.

Al igual que el juego de Garfield, por el momento no hay un solo detalle sobre estos proyectos. No sabemos quiénes serán los equipos encargados de hacer estas visiones una realidad, ni cuándo estarán disponibles. Sin embargo, algunos de estos proyectos tienen el potencial de ser bastante interesantes, como es el caso de James Wan’s The Call of Cthulhu.

Solo nos queda esperar y ver qué tipo de producciones están en desarrollo. Sin embargo, considerando que la película de Garfield con Chris Pratt llegará en mayo del próximo año, es probable que no veamos el juego de esta cinta listo para coincidir con el estreno del largometraje. Esta es la descripción de esta película:

“Garfield (con la voz de Chris Pratt), el mundialmente famoso gato de interior que odia los lunes y ama las lasañas, está a punto de vivir una salvaje aventura al aire libre. Después de un reencuentro inesperado con su padre perdido hace mucho tiempo, el gato callejero desaliñado Vic (con la voz de Samuel L. Jackson), Garfield y su amigo canino Odie se ven obligados a dejar su vida perfectamente mimada para unirse a Vic en un hilarante atraco de alto riesgo”.

Junto a Chris Pratt y Samuel L. Jackson, la película cuenta con la participación de actores como Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein, y Bowen Yang. Por su parte, la cinta es dirigida por Mark Dindal, quien dirigió Las Locuras del Emperador y Chicken Little para Disney. El guión fue escrito por Paul A. Kaplan, David Reynolds y Mark Torgrove.

Garfield también ha aparecido recientemente en varios videojuegos, incluido Nickelodeon All-Star Brawl. El gato ahora es propiedad de Nickelodeon, así que se esperan muchas más apariciones fuera de la película, claro, siempre y cuando la cinta resulte ser un gran éxito. Te recordamos que la película de Garfield llegará a los cines el próximo 24 de mayo de 2024. En temas relacionados, aquí puedes checar el tráiler de esta cinta. De igual forma, se habla sobre una posible secuela de la película de Super Mario Bros.

Nota del Editor:

Esta es una sorpresa para muchos. Seguramente nadie esperaba ver un videojuego de Garfield, pero esta es la realidad en la que vivimos. Sin embargo, no esperen algún juego sumamente impresionante, seguramente veremos un título muy sencillo que esté enfocado en los jugadores infantiles.

Vía: Deadline