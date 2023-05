Nuevo corto de Los Simpson con parodia a Star Wars llegará pronto

Esta semana se va a estar celebrando el día de Star Wars, mismo que empezó con productos de gran calidad como el videojuego de Jedi: Survivor, al cual no le fue bien en la versión de PC. Sin embargo, las cosas no terminan ahí, pues debían lanzarse nuevas cosas de televisión, y justo Los Simpson volverán a rendirle homenaje en un corto de parodia.

Este segmento llevará el nombre de Maggie Simpson Rogue Not Quite One, tiene como sinopsis que Homero pierde el rastro de Maggie, quien se sube al coche flotante de Grogu para una aventura superespacial. En su camino se va a enfrentar a un escuadrón de cazas imperiales, y será algo similar al especial que se estrenó hace un par de años atrás.

Vale la pena mencionar, que esta es una de las tantas colaboraciones que se ha hecho con franquicias de Disney, dado que también pasó en su momento cuando estuvo el auge de los superhéroes de Marvel. Por su parte, han hecho crossovers con cantantes del momento, eso pasó justamente con la artista Billie Eilish, en el cual Lisa es la protagonista de esto.

El estreno de este especial de Maggie se estrena el 4 de mayo en Disney Plus.

Nota del editor: Lo único que no me gusta de estos especiales es que no duran nada, en ocasiones solo han llegado a los 7 minutos a lo mucho. Y lo que no se me hace cool, es que los promocionan como cosas tan grandes y que al final no valen tanto la pena.