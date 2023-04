Star Wars Jedi: Survivor es atacado con reseñas negativas

Star Wars Jedi: Survivor, la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, salió oficialmente hoy y aunque antes de su lanzamiento había recibido críticas en general positivas por parte de los críticos, las reseñas publicadas por los usuarios cuentan una historia diferente.

En Steam, los problemas de rendimiento que afectan a la versión para PC del juego y que habían sido reportados por aquellos que lo habían jugado antes de su lanzamiento, parecen haberse manifestado de manera significativa, ya que el juego ahora tiene una puntuación de críticas “Mayormente Negativas” debido a estos problemas. Respawn Entertainment ya se ha comprometido a lanzar parches en los próximos días y semanas para resolver algunos de estos problemas, pero considerando el tamaño del juego y las actualizaciones ya requeridas antes de jugar, esta solución no ha sido bien recibida.

En Steam, el juego tiene un poco más de 2000 reseñas de usuarios en este momento, con 1525 de ellas etiquetadas como “Mayormente Negativas”. Aquellos que han dejado reseñas han criticado al juego diciendo cosas como “la pantalla de carga es bastante buena” porque aparentemente no pueden superarla para jugar el juego en sí. Otros lamentaron el hecho de que, aunque tenían sistemas que deberían poder ejecutar el juego fácilmente, éste aún tenía un mal rendimiento o simplemente no funcionaba en algunos casos.

Algunas reseñas ampliaron la crítica a este juego en particular y señalaron que este es uno de varios juegos para PC que han salido este año en un estado inaceptable según muchos jugadores. The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition fue un ejemplo de esto, considerando que tuvo que recibir varias actualizaciones para ser más agradable para los jugadores que dijeron que esta versión aparentemente completa del juego era en realidad la peor manera de jugarlo. Aunque la actualización para The Witcher 3 salió en diciembre de 2022, gran parte del inicio de 2023 estuvo marcado por actualizaciones para ese juego también y promesas de soluciones por venir.

Estos problemas con Jedi: Survivor aparentemente no son exclusivos de la versión para PC, pero Steam es la plataforma que normalmente recibe las reseñas de usuarios como esta primero, por lo que es la única indicación en este momento, además de algunas menciones en redes sociales sobre cómo se sienten las personas sobre el juego. Metacritic aún no ha comenzado a alojar reseñas de usuarios para el juego, por lo que veremos qué veredicto reciben otras plataformas una vez que eso cambie.

Vía: Comicbook