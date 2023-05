Inicia huelga del gremio de escritores en Hollywood

El Sindicato de Escritores de América anunció que una huelga laboral comenzará el martes por la tarde después de que las negociaciones con el grupo laboral que representa a los estudios y streamers fracasaran el lunes por la noche.

En Los Ángeles, los miembros comenzarán a platicar a la 1 p.m. (hora local) del martes en lugares como Amazon/Culver Studios, CBS Radford y CBS Television City, la sede de Burbank de Disney, la planta de Hollywood de Netflix y los lotes de estudio de Fox, Sony, Paramount, Warner Bros. y Universal en Los Ángeles. En Nueva York, habrá pláticas en el Newfront de Peacock en Center415 y en la sede de Manhattan de Netflix.

En una declaración el miércoles por la noche, el WGA dijo que su comité negociador “comenzó este proceso con la intención de llegar a un acuerdo justo, pero las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis existencial que enfrentan los escritores”. El sindicato afirmó que los estudios y streamers no aceptarían ningún número garantizado de semanas de empleo para escritores de televisión en las conversaciones, que propusieron crear una “tarifa diaria” para escritores de comedia y variedades y que “obstaculizaron” las propuestas para minimizar el trabajo sin pago y las propuestas para regular la escritura de IA, como ChatGPT, en el trabajo cubierto por el WGA.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los estudios y streamers en la negociación colectiva, dijo en una declaración que las negociaciones “concluyeron sin un acuerdo”. En su explicación, el AMPTP dijo que ofreció una “propuesta de paquete integral” con aumentos en la compensación y los residuales de streaming, pero los puntos de conflicto que quedaron incluyeron las propuestas del gremio en torno a los tamaños mínimos de los equipos de escritura y la cantidad mínima de tiempo para el empleo.

Sin embargo, el AMPTP afirmó que está “dispuesto a participar en discusiones con el WGA en un esfuerzo por romper este estancamiento”. Sus compañías, agregó, “permanecen unidas en su deseo de llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso para los escritores y la salud y longevidad de la industria, y para evitar dificultades para los miles de empleados que dependen de la industria para sus medios de vida”.

Las dos partes aún no han programado una fecha futura para regresar a la mesa de negociación.

La decisión tendrá un impacto inmediato en los programas de última hora, que dependen de la escritura de los miembros del WGA sobre los últimos acontecimientos de noticias. Si la huelga se prolonga por un período más largo de tiempo, el WGA ha advertido que podría retrasar la temporada de televisión de la red, ya que los escritores de los estrenos de otoño suelen empezar a trabajar en mayo o junio.

Cuando se les preguntó el lunes por la noche, muchos miembros de la WGA señalaron las detalladas propuestas del gremio para las empresas en las negociaciones de 2023, las cuales la WGA compartió con los miembros esa noche (el documento también incluye las presuntas respuestas de la AMPTP). La respuesta de un showrunner a esas propuestas fue: Los estudios y streamers “lamentarán no ser serios, temo. Trataron de fingir, pero al final señalaron a las otros gremios que no están dispuestos a considerar nada que realmente trate sobre cómo ha cambiado el negocio”.

Otro escritor añadió que realmente se sorprendió de “la completa falta de disposición de la AMPTP a negociar sobre la IA. Sólo quieren generar la historia por ordenador y tener quizás a un escritor que la perfeccione y nos excluya del proceso”. Un escritor veterano de televisión de la WGA de 20 años demostró ser algo escéptico sobre la huelga, declarando: “Todos estos ricos showrunners han excitado a la base, nos han llevado a la batalla y han puesto en peligro el destino de los escritores de clase media trabajadora, que es lo que se supone que se trata todo esto. Sólo espero que tengan un plan ahora que es real”.

Por el lado de las empresas, un ejecutivo respondió al documento de propuestas llamando “locos” a los requisitos mínimos de contratación propuestos por el gremio. El ejecutivo continuó diciendo que esa decisión debería estar en manos de los showrunners, que también están representados por la WGA. Otra fuente del estudio dijo que no se sorprendieron por la huelga: “Ha habido un buen progreso en ambos lados, pero no en las áreas que más importan a los escritores”, incluyendo mini-salas, tamaño garantizado del equipo de televisión y residuales. En la semana previa a la expiración de su contrato, la WGA emitió algunas reglas estrictas de huelga a sus miembros: no escribir, revisar, presentar o negociar con empresas que sean miembros de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que se encuentra en la mesa de negociación con los escritores.

La WGA instruyó a sus miembros a reportar cualquier colega que pudiera estar violando estas reglas para enfrentar la disciplina del sindicato y a decir a cualquier empresa que tenga “guión especulativo” en su posesión que lo devuelva y lo elimine. La WGA también está diciendo a sus miembros que deben hacer reuniones en lugares asignados a menos que tengan una “excusa médica válida”, un problema personal o una emergencia.

Este desarrollo marca la culminación de meses de especulación en la industria de que los escritores irían a la huelga una vez que su contrato actual terminara el 1 de mayo. Dificultados en sus negociaciones de 2020 sobre un contrato de tres años debido al reciente inicio de la pandemia de COVID-19 y fortalecidos por el éxito de su campaña contra las prácticas de paquetización de agencias, se pensaba que los escritores montarían una amenaza creíble de huelga en 2023 mientras buscaban importantes aumentos salariales en la era del streaming. Los escritores hicieron poco para disipar estos rumores, con los líderes señalando que el gremio tiene una reputación de tomar medidas “cuando sea necesario” y con casi el 98 por ciento de los miembros autorizando una huelga unas dos semanas antes del final de su contrato. (El WGA ha confiado durante mucho tiempo en su reputación como un sindicato dispuesto a irse a la huelga para obtener ventaja en sus negociaciones con los productores).

Las negociaciones para el acuerdo comenzaron el 20 de marzo y se interrumpieron el lunes por la noche. Los escritores habían estado abogando por una gran compensación en la era del streaming, a través de pisos salariales más altos, regulación de mini-habitaciones y mayores regalías. Mientras tanto, los estudios y los streamers, que han sentido la presión de reducir costos después de que Wall Street se volviera en contra de las operaciones de streaming no rentables en 2022 y en medio de un clima económico incierto, buscaban frenar sus gastos en mano de obra.

Los escritores han sido liderados en sus negociaciones por la directora ejecutiva adjunta del WGA West, Ellen Stutzman, quien asumió el cargo después de que el director ejecutivo de la rama occidental del sindicato, David Young, se tomara una licencia médica el 28 de febrero. Carol Lombardini, la principal negociadora de la AMPTP desde 2009, ha estado liderando las conversaciones para los productores.

Ahora, queda por ver cuándo volverán las dos partes a la mesa de negociaciones y cuánto tiempo podría durar la huelga hasta que lleguen a un acuerdo. La última huelga de trabajo del WGA, en 2007-08, duró 100 días, mientras que su huelga en 1988 duró 153 días y su huelga en 1985 duró 14 días.

En una declaración el martes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, exhortó a “todas las partes a unirse en torno a un acuerdo que proteja nuestra emblemática industria y a las familias que sostiene”. Dijo: “Los Ángeles depende de una fuerte industria del entretenimiento que es la envidia del mundo mientras emplea a los angelinos en buenos trabajos de clase media”.

