Empleados de Ubisoft entran en huelga tras anuncio importante

Durante los últimos días se ha establecido que Ubisoft no se encuentra en su mejor etapa, pues para empezar se ha hablado de tres juegos cancelados que nunca fueron anunciados. Esto sigue con las malas ventas que tuvieron títulos como Mario + Rabbids: Sparks of Hope, y este tipo de cuestiones ha convocado una multimillonaria reducción de costes.

Tras darse a conocer esto, en un comunicado de prensa el CEO de la empresa, Yves Guillemot, les ha hecho creer que muchas de las cosas malas han sido por su culpa. Y tras dar a entender esto, los trabajadores no se han quedado con los brazos cruzados llendo asó con el sindicato francés Solidaires Informatiques para iniciar de forma oficial una huelga.

NEWS: French union representing some video game developers at Ubisoft Paris calls for workers there to go on strike for four hours later this month.

This is a reaction to last week's announcement of cuts at Ubisoft and a controversial staff memo from CEO Yves Guillemot pic.twitter.com/tLJxdCd8G9

— Stephen Totilo (@stephentotilo) January 17, 2023