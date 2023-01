Jeremy Renner da nueva actualización de su accidente

El 2023 no empezó de la mejor manera para el actor Jeremy Renner, quien ha estado en el hospital desde hace un par de semanas atrás, y eso se debe a un accidente sufrido con una máquina de quitar nieves. Ya que esta le pasó por encima de las piernas, haciéndole graves heridas que tuvieron como consecuencia gran cantidad de sangre derramada, algo que por fortuna, se pudo controlar.

Sin embargo, las cosas parecen mejorar para el intérprete de Hawkeye, dado que dio un nuevo mensaje mediante Twitter en el que se asegura ya está en su casa descansando con su respectiva familia. Asegurando así a los fans que el tema de salud no dejó secuelas importantes como algo permanente, y eso puede dar un respiro de alivio a los fans.

El lunes por la noche, la estrella de “Alcalde de Kingstown” respondió a una publicación de Twitter del programa en cuestión escribiendo lo siguiente: “Fuera de mi confusión mental en recuperación, estoy muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

