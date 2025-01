Nuevo capítulo gratuito de One Piece

El anime de One Piece regresará en abril de este año. Sin embargo, la espera es demasiado larga para algunas personas, y esto es algo que Toei Animation, el estudio responsable por esta adaptación, sabe a la perfección. De esta forma, el equipo, detrás de algunos de los momentos más impresionantes de esta obra, ha decidido deleitar a los fans con un nuevo episodio totalmente gratuito.

Por medio de su cuenta oficial en YouTube, Toei Animation compartió un nuevo capítulo de One Piece, el cual nos muestra una carismática interacción entre Luffy y Law después de los eventos de Wano. Recordemos que este arco duró cinco años en la vida real, por lo que muchos fans tienen estos eventos muy frescos en la memoria.

2025 será un año interesante para One Piece, puesto que se cumplen 25 años del estreno del anime original. Aunque los detalles de la celebración no son del todo claros, sabemos que la segunda temporada del live action de Netflix está en camino. De igual forma, WIT Studio está trabajando en un remake del anime. Junto a esto, no se descartan sorpresas como el de este episodio gratuito en un futuro.

Considerando que hemos visto múltiples obras originales del anime de One Piece en el último año, es muy probable que este mundo se siga expandiendo de esta forma. En temas relacionados, el último capítulo de One Piece confirma teorías de fans. De igual forma, presentan más villanos para la segunda temporada del live action de One Piece.

Vía: Toei Animation