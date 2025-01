Último capítulo de One Piece confirma teoría de fans

Aunque el anime no ha seguido su curso, One Piece continúa lanzando semana con semana los capítulos del manga, esto de mano del propio creador de la franquicia, Eichiro Oda, quien parece no tener descanso cuando también debe viajar de manera constante al set de grabación de la serie de Netflix. Y ahora, en el episodio más reciente que salió impreso, se revela un factor que los fans especularon con los años y se está volviendo toda una realidad.

El capítulo ha causado un gran revuelo entre los seguidores al confirmar una antigua teoría sobre Shanks. En la serie, Luffy y su tripulación continúan sus aventuras en Elbaf. Sin embargo, un giro inesperado ocurre cuando dos figuras encapuchadas llegan a la isla usando un círculo de teletransporte de los Cinco Ancianos, y una de ellas parece ser el hermano gemelo del pelirrojo.

La existencia de un hermano había sido mencionada por el autor tiempo atrás, pero nunca quedó claro si era en serio o una simple broma. Ahora, con la aparición de esta figura, parece confirmarse que el personaje tiene un gemelo. Los fanáticos han recordado rápidamente teorías pasadas, como la que sugería que el Shanks del episodio #907, quien tuvo una audiencia con los Cinco Ancianos, podría no haber sido el verdadero. Esto toma fuerza al considerar que el pirata mostraba un comportamiento mucho más formal.

Además, en esa escena del capítulo #907, solo se mostraba el perfil derecho del rostro de “Shanks”, ocultando las cicatrices del lado izquierdo, una característica icónica. Con el reciente capítulo, Oda utiliza el mismo recurso visual: el supuesto hermano también muestra únicamente el perfil derecho bajo una capucha, dejando muchas preguntas sin responder sobre su identidad real.

Aunque aún no se revelan detalles definitivos, la posibilidad de que este “otro Shanks” tenga un poder similar al del Emperador del Mar representa una amenaza significativa para la trama. Esto no solo agrega un nuevo nivel de intriga a la historia, sino que refuerza el impacto narrativo de Oda, quien continúa sorprendiendo a los fans con giros inesperados. Y que eventualmente Luffy y sus amigos lo van a tener que enfrentar.

Vía: VD