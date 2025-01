El último sistema operativo de Microsoft, Windows 11, contiene un error que te podría impedir recibir actualizaciones de seguridad. La falla se origina en ciertas herramientas de instalación oficiales contenidas en USBs y CDs. Específicamente, aquellas producidas con las versiones de octubre y noviembre del sistema operativo.

“Cuando se utilizan medios físicos para instalar Windows 11, versión 24H2, el dispositivo puede permanecer en un estado en el que no puede aceptar más actualizaciones de seguridad de Windows”, explica el reporte oficial de esta anomalía en la página de Microsoft.

“Esto solo ocurrirá si la instalación contiene las actualizaciones de seguridad de octubre de 2024 o noviembre de 2024”.

Los usuarios que hayan obtenido Windows 11 mediante estos medios, encontrarán un error que les impedirá optar por las últimas actualizaciones de seguridad, lo que pone el equipo en riesgo de ataques informáticos en forma de malware o ransomware.

Afortunadamente, esta falla no afectará a aquellos que recibieron la actualización 24H2 mediante el Internet. Así que, si no has instalado Windows 11 en los últimos meses mediante una memoria física, este incidente no te afectará.

“Para evitar problemas, no instale Windows 11, versión 24H2, que contenga las actualizaciones de seguridad de octubre de 2024 o noviembre de 2024”, indica Microsoft. “En su lugar, asegúrese de que los medios utilizados para instalar Windows 11, versión 24H2, incluyen la actualización de seguridad mensual de diciembre de 2024 (publicada el 10 de diciembre de 2024) o posterior”.

La compañía está trabajando en una solución para los desafortunados afectados por este incidente, el cual prometen solventar lo más pronto posible.

Vía: Microsoft