Nueva película de One Piece en camino

Pese a que el anime de One Piece sigue en pausa, el futuro de esta propiedad luce muy interesante, y el 2025 será un año importante para la tripulación del Sombrero de Paja. Durante la reciente edición de Jump Festa, se confirmó que además del anime, manga y live action, Eiichirō Oda, creador de la serie, ya está trabajando en una nueva película de One Piece.

Entre todos los anuncios que se llevaron a cabo en Jump Fest 2025, destaca el hecho de que Eiichirō Oda confirmó una nueva película de One Piece. Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este proyecto. Se desconoce su fecha de estreno, historia, y si será una historia original, o adaptará alguna parte del manga. Esto fue lo que comentó el mangaka al respecto:

“Haremos el manga, el anime, las películas, y el live action, ¡todo en serio! One Piece ya prepara varios planes y anuncios para el año que viene. Por favor, esperen con ganas la reanudación del anime para televisión, que creo que será más fácil de disfrutar para todo el mundo con un sistema que es más acorde a estos tiempos”.

Junto a esta revelación, también se confirmó que el anime de One Piece regresará a la televisión japonesa, así como a servicios de streaming a nivel mundial, a partir del 6 de abril de 2025. Por último, se confirmó que Subaru Kimura se encargará de dar vida a Franky, esto después de que el actor original del personaje confirmó que ya no seguiría prestando su voz a este papel.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información sobre la película de One Piece esté disponible, algo que sucederá en algún punto del próximo año. En temas relacionados, One Piece ya no será gratuito en Crunchyroll. De igual forma, One Piece revela una esperada reunión.

Nota del Autor:

Después de lo que se ha hecho con las películas de anime como Jujutsu Kaisen 0, Demon Slayer: Mugen Trian o Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, regresar a una época en donde veamos películas que no tienen importancia en el canon suena como un retroceso que no será del agrado de muchos, aunque la cinta de One Piece bien podría adaptar parte del siguiente arco del manga.

Vía: Screen Rant