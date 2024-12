One Piece ya no será gratis en Crunchyroll

Se ha confirmado que varios episodios de One Piece dejarán de estar disponibles de forma gratuita a partir de diciembre de 2024. Este anuncio ha provocado un fuerte debate entre los fanáticos, ya que muchos consideran que la medida afectará el acceso a la obra de Eiichiro Oda, mientras otros lo ven como un paso natural hacia la monetización. Además de que la obra ya es tan popular, que muchos pagarían sin problemas para verla

En un comunicado publicado en la plataforma X, la empresa detalló que aunque los primeros 206 episodios que cubren los arcos de East Blue hasta Skypiea, seguirán siendo gratuitos, el resto del anime se moverá progresivamente al nivel Premium en tres fases. La primera etapa comenzará el 23 de diciembre, abarcando los episodios de Water 7 hasta la Isla Gyojin; la segunda fase, desde Punk Hazard hasta Whole Cake Island, entrará en vigor el 20 de enero de 2025; y la tercera, desde Reverie hasta Egghead, se implementará el 17 de febrero.

— Crunchyroll (@Crunchyroll) December 2, 2024