Autor de One Piece comparte nuevo What If de Kuma

One Piece es un manga lleno de historias desgarradoras que han hecho sufrir a más de un fan a lo largo de los años. La más reciente tragedia que nos presentó Eiichirō Oda fue el pasado de Kuma. No contento con hacer llorar a más de uno, el mangaka ha compartido un What If que nos muestra qué hubiera pasado con este personaje si no hubiera sido un sirviente de la Marina.

SPOILERS de One Piece a continuación.

Durante el arco de Egghead, el cual ha llegado a su fin, se reveló que Kuma, un viejo personaje que muchos consideraban una herramienta más de la Marina, fue en realidad un amoroso padre que tuvo que abandonar a su familia para protegerlos. Ahora, para romperle más el corazón a los fans, Oda compartió una ilustración que nos muestra a Kuma junto a su esposa celebrando el cumpleaños de su hija.

Esta no es la primera vez que el mangaka juego con los sentimientos de los fans, puesto que en el pasado también creó un What If en donde nos muestra a Sabo salvando a Luffy y Ace en la guerra de Marineford. De esta forma, queda claro que el autor seguirá haciendo estos trabajos para demostrarnos que si en una vida todo falla, en otra seguramente hay esperanza.

Considerando que One Piece aún no llega a su fin, será interesante ver si el próximo What If esté enfocado en otro punto de la trama principal, o si un personaje secundario será el enfoque de este tipo de ilustraciones. En temas relacionados, One Piece regresa de su descanso. De igual forma, Netflix comparte nuevas imágenes de la segunda temporada del live action de One Piece.

Vía: One Piece