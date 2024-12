Nos encontramos en una nueva era para el horror, lo cual ha permitido que el clásico I Know What You Did Last Summer regrese con una nueva película. Para emocionar aún más a los fans, Sony ha compartido el primer vistazo oficial a The Fisherman, el icónico villano que atormenta a los jóvenes que esconden un terrible secreto.

Como parte de los recientes anuncios de la película, se ha revelado que Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., quienes le dieron vida a Julie James y Ray Bronson respectivamente en la entrega original, retomarán estos papeles para la nueva entrega de I Know What You Did Last Summer. De esta forma, se compartió una imagen que nos da un vistazo a la icónica arma de The Fisherman.

First BTS look at the new ‘I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER’ movie. Jennifer Love Hewitt and Freddie Prinze Jr. will reprise their roles. In theaters on July 18, 2025. pic.twitter.com/wsFDQjEm84 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 3, 2024

A diferencia de Scream, y otras series similares, I Know What You Did Last Summer no logró ser tan popular como sus contemporáneos. La secuela directa no fue bien recibida, y la tercera cinta se estrenó solo en DVD. Si bien el 2021, Prime Video trató de revivir esta franquicia con una serie, solo duró una temporada y tampoco fue el éxito deseado.

Sin embargo, se espera que la nueva película de I Know What You Did Last Summer tenga un resultado diferente, y no solo logre recapturar la magia de la primera cinta, sino que también dé pie a una franquicia que expanda este universo. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta propiedad, aunque si es un fracaso no debería ser una gran sorpresa para muchos.

Se espera que I Know What You Did Last Summer llegue a los cines en algún punto del 2025. En temas relacionados, así se ve la palomera de Mufasa: The Lion King. De igual forma, este es el primer tráiler del live action de Snow White.

Vía: Sony Pictures