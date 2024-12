Así se ve la palomera de Mufasa: The Lion King

Las palomeras siguen dando mucho de qué hablar. Si bien en el último año hemos visto diseños de todo tipo, los productos que más sobresalen son aquellos que se arriesgan y deciden ofrecer una experiencia fuera de lo común. Ahora, se ha revelado la palomera Mufasa: The Lion King, la cual seguramente será del agrado de todos los fans y coleccionistas.

Por medio de sus redes sociales, la compañía Regal ha revelado los productos conmemorativos que estarán a la venta en los cines por el estreno de Mufasa: The Lion King. Además de los peluches y vasos conmemorativos, también estará disponible una palomera en forma de La Roca del Rey, la icónica montaña en donde Mufasa y Simba reinan sobre los otros animales.

Hakuna Ma-collect-these! 🦁✨

Pounce on the opportunity to grab our Pride Rock popcorn container, dome lid collector cup, blanket with pillow pouch, and #Mufasa and Taka popcorn tins.

🎟️️: https://t.co/g8PNH2kHi3 pic.twitter.com/vTIMxaNgiQ

— Regal (@RegalMovies) December 2, 2024