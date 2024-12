My First Gran Turismo ya tiene fecha de lanzamiento

Gran Turismo 7 es uno de los juegos de simulación más aclamados de los últimos años. Sin embargo, la experiencia de Polyphony Digital es algo que puede llegar a intimidar a más de una persona, por lo que el estudio ha creado My First Gran Turismo, una experiencia enfocada para todos aquellos que siempre han deseado adentrarse a este mundo, la cual es completamente gratuita.

Después de su anuncio hace un par de meses, Polyphony Digital por fin ha confirmado que My First Gran Turismo estará disponible para su descarga gratuita en PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 6 de diciembre. Este juego es una versión de prueba gratuita de Gran Turismo 7, pensada para cualquiera que aún no haya disfrutado de esta serie. Esta es su descripción:

“Se ha diseñado para proporcionar una manera sencilla de que los jugadores experimenten los fundamentos de la saga: conducción, aprendizaje y coleccionismo de coches. Queremos que cualquiera, desde niños hasta adultos, puedan disfrutar del automovilismo”.

My First Gran Turismo incluye todos los modos de juego clásicos, y una sección de tutoriales que explican detalladamente los diversos elementos del simulador. De igual forma, los vehículos están configurados para que proporcionen una experiencia de conducción divertida y fácil para los jugadores nuevos. Sin embargo, la selección de carros está limitada a solo 18 modelos diferentes.

Recuerda, My First Gran Turismo llega de forma completamente gratuita a PS4 y PS5 el 6 de diciembre, y funciona como un demo de Gran Turismo 7. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Gran Turismo 7 aquí. De igual forma, severo glitch afecta las físicas del juego.

Nota del Autor:

Gran Turismo 7 es una experiencia que todos los amantes de los simuladores no se pueden perder. De esta forma, una versión gratuita es perfecta para todos aquellos que siempre han estado interesados en esta serie, pero no le han dado una oportunidad por alguna u otra razón.

Vía: My First Gran Turismo