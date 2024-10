El remake de Lilo & Stitch ya tiene fecha de estreno

Estamos ante una era en la cual Disney no ha tenido reparos para convertir sus clásicos animados en versiones live action, algo que ya vimos con El Rey León, Aladdin, La Bella y la Bestia, entre otros que realmente no han sido bien aceptados por los fans y la crítica. Uno de esos proyectos que todavía no ven la luz del día es el regreso de Lilo & Stitch, la cual se estrenó originalmente en el 2002, y que en estos momentos tiene expectativas altas después de que se enseñó el modelo CGI del personaje extraterrestre.

Disney ha anunciado que la nueva versión live-action de la querida película animada llegará a los cines el 23 de mayo de 2025. El proyecto se confirmó en 2018, pero los detalles han estado rodeados de misterio hasta la pasada D23, donde se mostró un primer vistazo a Stitch. La imagen del famoso extraterrestre se filtró en redes sociales, generando diversas reacciones entre los fanáticos. Ahora, con el video publicado por el ratón en su cuenta de X, la fecha de estreno se hace oficial, aumentando la expectativa entre el público.

#LiloAndStitch, coming to theaters on May 23, 2025! pic.twitter.com/bJ2e5fQzAt — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 11, 2024

La elección de mayo para el estreno no es casual. Disney busca competir directamente con el remake de Cómo entrenar a tu dragón, que llegará en junio de 2025. Curiosamente, ambos proyectos están relacionados con los creadores Chris Sanders y Dean DeBlois, quienes dirigieron la película animada de cada live action.

El remake de Lilo & Stitch introducirá algunos cambios en la trama original. Mientras que en la versión de 2002, Lilo era una niña solitaria, en esta ocasión su personaje será más positivo, aunque con tintes de “positivismo tóxico”. Chris Sanders regresará para dar voz a Stitch, mientras que Tia Carrere, quien interpretó a Nani en la película original, tendrá un nuevo papel como trabajadora social.

