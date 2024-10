Michael Keaton da primeros detalles de Beetlejuice 3

Este año para sorpresa de muchos se estrenó Beetlejuice Beetlejuice, cinta que se pensaba sería imposible de tener por cuestiones relacionadas a los dueños de la franquicia, Warner, pero la confirmación del regreso de Tim Burton fue lo que hizo que este proyecto tomara forma. Y no está de más decir que la recepción de taquilla fue aceptable, ya sea para quienes tenían la nostalgia de la entrega original y también con una nueva generación que se vio atraída con la participación de estrellas como Jenna Ortega.

Michael Keaton ha revelado su disposición a regresar para una tercera entrega. Tras interpretar al excéntrico bio-exorcista en 1988 y retomar el papel en la secuela de 2024, Keaton afirmó en una reciente entrevista que estaría encantado de volver una vez más al papel, diciendo: “Oh, sí, lo haría todos los años”. Este comentario refuerza su conocido cariño por el personaje, considerando que ha mencionado en varias ocasiones que Beetlejuice es su película favorita.

A pesar del entusiasmo de Keaton, el futuro aún no está asegurado. Tim Burton ha expresado dudas sobre continuar con una tercera película. Burton comentó que no está seguro sobre la posibilidad de expandir la franquicia, aunque no descartó por completo la idea. Esta incertidumbre, sin embargo, no ha frenado las especulaciones, ya que el éxito de la secuela de 2024 ha generado un fuerte interés en una continuación.

La secuela lanzada en 2024 fue un éxito tanto en taquilla como en críticas. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, la película ha recaudado más de 400 millones, convirtiéndose en un gran éxito comercial. Además, obtuvo una calificación del 77% en Rotten Tomatoes, lo que refuerza la viabilidad. La película reunió a miembros del elenco original, como Winona Ryder y Catherine O’Hara, y sumó nuevos actores como Jenna Ortega, Willem Dafoe y Monica Bellucci, ampliando la franquicia para nuevas generaciones.

Aunque el interés de Keaton y el éxito de la secuela abren la puerta para una tercera, el equipo original tendría que estar a bordo para asegurar el mismo estilo visual que ha caracterizado a la franquicia desde su inicio. Además, sería esencial contar con el regreso de piezas clave como Ryder, O’Hara y Ortega, quienes fueron fundamentales en la dinámica de la historia. Por ahora, el futuro de Beetlejuice sigue siendo incierto, pero con el apoyo del público y el entusiasmo del elenco.

Vía: Screenrant

Nota del autor: Definitivamente queremos una tercera película, pero creo que debería volver únicamente Ryder, dado que al personaje de O Hara ya no tiene mucho futuro sin dar spoilers. Habrá que ver si se animan a hacer el siguiente capítulo.