Presentan más villanos para la temporada 2 de One Piece

Hace ya casi dos años se estrenó la adaptación de One Piece para la plataforma de Netflix, misma que logró hacer justicia a la obra original de Eiichiro Oda, teniendo un cast bastante cuidado, así como cierta fidelidad con el material fuente pero con toques que se adaptan a los tiempos que corren. Este éxito ha hecho que se confirmara la segunda temporada, con anuncios frecuentes sobre los nuevos actores que se estarán uniendo a las filas de villanos y aliados de este universo lleno de combates piratas.

La empresa roja ha comenzado a preparar el terreno para la segunda temporada revelando nuevos miembros del elenco que interpretarán a personajes icónicos de la saga Baroque Works. Aunque el lanzamiento de esta aún está lejos, ya se ha confirmado que abarcará el arco de Drum Island del anime y manga, dejando el esperado arco de Arabasta posiblemente para una futura tercera temporada.

Entre las incorporaciones más destacadas al elenco se encuentra Sophia Anne Caruso, quien interpretará a Miss Goldenweek, una de las villanas más memorables de este grupo. Además, Mark Penwill dará vida a Chess y Anton David Jeftha interpretará a Kuromarimo, dos personajes clave del arco de isla invernal.

Nakama, watch your step! The Grand Line is unpredictable, and these three masters of chaos have just entered the stage. With a paintbrush, a bow, and hair that hits like a hurricane, things are about to get… strange. 🏴‍☠️ 🌊 pic.twitter.com/gxz3ZWOhyo

